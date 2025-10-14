Попри публічні заяви про призупинення роботи на російському ринку, нафтогазова компанія SLB продовжує роботу в Росії. Опубліковані документи доводять передачу американських технологій російським підприємствам після лютого 2022 року.

Про це пише 24 Канал з посиланням на розслідування Dallas.

Що відомо про роботу SLB попри санкції?

У 2022 році SLB (раніше Schlumberger) заявила про призупинення діяльності в Росії після введення міжнародних санкцій. Однак, відповідно до отриманих конфіденційних документів, у 2024 році її російський підрозділ заробив 1,4 мільярда доларів, що становить близько 4% глобального доходу компанії.

У 2025 році дочірня "Технологічна компанія Шлюмберже" з Тюмені підписала угоду з місцевим виробником щодо виготовлення деталей для електровідцентрових насосів із використанням фірмових технологій SLB. Цю співпрацю підтверджує двомовна NDA, інженерні креслення та листування.

У матеріалі зазначається, що 17 лютого 2025 року відбувся акт прийняття-передачі креслень для виготовлення ротора та статора електродвигуна ПЭДМТ-117.

Ці компоненти застосовуються у нафтовидобуванні. Російські підрядники, ймовірно, отримали доступ до унікальних технологій, попри санкції.

Наголошують, що на сайті SLB компанія засуджує війну Росії проти України. Проте факти свідчать про продовження або навіть розширення діяльності її структур у державі-агресорці.

Наприклад, у липні 2023 року SLB оголосила про повне припинення постачання продукції та технологій до Росії. Водночас офіційний сайт компанії свідчить про збереження та навіть розширення її присутності в Росії.

Попри заяви про скорочення активності, після початку повномасштабного вторгнення SLB фактично посилила свою діяльність у країні.

Не отримавши відповіді від SLB, ми можемо припустити, що компанії відомо про діяльність російських компаній, і вона свідомо уникає цієї теми. Відповідно, заявлена SLB відданість санкціям є лише декларативним жестом,

– йдеться в матеріалі.

Таким чином SLB допомагає російській нафтовій інфраструктурі зберігати працездатність.

Санкції проти Росії: останні заяви