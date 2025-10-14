Несмотря на санкции и осуждение войны: мировой лидер нефтегазовой отрасли расширяется в России
- SLB продолжает работу в России, заработав 1,4 миллиарда долларов в 2024 году, несмотря на санкции и заявления о выходе с рынка.
- В 2025 году SLB подписала соглашение с российским производителем по изготовлению деталей с использованием своих технологий, несмотря на публичные заявления о прекращении поставок.
Несмотря на публичные заявления о приостановке работы на российском рынке, нефтегазовая компания SLB продолжает работу в России. Опубликованные документы доказывают передачу американских технологий российским предприятиям после февраля 2022 года.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на расследование Dallas.
Что известно о работе SLB несмотря на санкции?
В 2022 году SLB (ранее Schlumberger) заявила о приостановлении деятельности в России после введения международных санкций. Однако, согласно полученным конфиденциальным документам, в 2024 году ее российское подразделение заработало 1,4 миллиарда долларов, что составляет около 4% глобального дохода компании.
В 2025 году дочерняя "Технологическая компания Шлюмберже" из Тюмени подписала соглашение с местным производителем по изготовлению деталей для электроцентробежных насосов с использованием фирменных технологий SLB. Это сотрудничество подтверждает двуязычная NDA, инженерные чертежи и переписка.
В материале отмечается, что 17 февраля 2025 года состоялся акт принятия-передачи чертежей для изготовления ротора и статора электродвигателя ПЭДМТ-117.
Эти компоненты применяются в нефтедобыче. Российские подрядчики, вероятно, получили доступ к уникальным технологиям, несмотря на санкции.
Отмечают, что на сайте SLB компания осуждает войну России против Украины. Однако факты свидетельствуют о продолжении или даже расширении деятельности ее структур в государстве-агрессоре.
Например, в июле 2023 года SLB объявила о полном прекращении поставок продукции и технологий в Россию. В то же время официальный сайт компании свидетельствует о сохранении и даже расширении ее присутствия в России.
Несмотря на заявления о сокращении активности, после начала полномасштабного вторжения SLB фактически усилила свою деятельность в стране.
Не получив ответа от SLB, мы можем предположить, что компании известно о деятельности российских компаний, и она сознательно избегает этой темы. Соответственно, заявленная SLB преданность санкциям является лишь декларативным жестом,
– говорится в материале.
Таким образом SLB помогает российской нефтяной инфраструктуре сохранять работоспособность.
Санкции против России: последние заявления
В 2025 году объемы торговли между Китаем и Россией упали на 9,4% за год. Доля российской сырой нефти уменьшилась до 2,01% из-за эмбарго ЕС на морские поставки. В то же время импорт США сократился до 2,5 миллиарда долларов за первое полугодие 2025 года.
Специалисты призывают ввести вторичные тарифы на российские энергоресурсы и направить замороженные активы агрессора на поддержку Украины.