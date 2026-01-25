25 січня, 20:08
"Слуга народу" Орест Саламаха потрапив у ДТП під Львовом, він помер у лікарні, – Зінкевич
У Сокільниках сталося ДТП за участю квадроцикла і маршрутки. Водієм квадроцикла, ймовірно, був народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха.
Про це повідомив Ігор Зінкевич.
Що відомо про ДТП під Львовом?
У Сокільниках під Львовом у ДТП, за словами Зінкевича, потрапив народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха.
Він помер у лікарні о 20:00, заявив Зінкевич.
Спочатку повідомлялося, що його у важкому стані везуть до реанімації.
24 Канал намагається отримати підтвердження у правоохоронців та представників "Слуги народу".