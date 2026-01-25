Про це йдеться у відповідному рішенні ЄСПЛ від 22 січня 2026 року.

Що постановив ЄСПЛ?

Олексій Тандир перебуває під вартою вже понад 2,5 роки без визначеної застави. Відповідно до рішення ЄСПЛ, це є порушенням статті 5 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на свободу та особисту недоторканність.

Зазначається, що суд у справі екссудді припустився "використання припущень за відсутності будь-якої доказової бази щодо ризиків втечі або перешкоджання правосуддю".

До того ж йдеться про "нерозгляд можливості застосування інших запобіжних заходів", а також про "ненадійність та повторюваність міркувань, що використовувалися судами під час розгляду справи".

Як наслідок, ЄСПЛ постановив, що Україна тепер має виплатити Тандиру 2 100 євро компенсації моральної шкоди та 250 євро відшкодування судових витрат.

Довідка. 6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя звільнила Тандира з посади судді Макарівського районного суду.

Хто такий Олексій Тандир?