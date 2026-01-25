Про це йдеться у відповідному рішенні ЄСПЛ від 22 січня 2026 року.
Читайте також Справа Олексія Тандира: суд ухвалив нове рішення
Що постановив ЄСПЛ?
Олексій Тандир перебуває під вартою вже понад 2,5 роки без визначеної застави. Відповідно до рішення ЄСПЛ, це є порушенням статті 5 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на свободу та особисту недоторканність.
Зазначається, що суд у справі екссудді припустився "використання припущень за відсутності будь-якої доказової бази щодо ризиків втечі або перешкоджання правосуддю".
До того ж йдеться про "нерозгляд можливості застосування інших запобіжних заходів", а також про "ненадійність та повторюваність міркувань, що використовувалися судами під час розгляду справи".
Як наслідок, ЄСПЛ постановив, що Україна тепер має виплатити Тандиру 2 100 євро компенсації моральної шкоди та 250 євро відшкодування судових витрат.
Довідка. 6 серпня 2024 року Вища рада правосуддя звільнила Тандира з посади судді Макарівського районного суду.
Хто такий Олексій Тандир?
У ніч на 26 травня 2023 року на в’їзді до Києва з боку Житомира сталася смертельна ДТП. Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир автомобілем наїхав на військовослужбовця Нацгвардії, який ніс службу на блокпості. Від отриманих травм військовий загинув на місці.
Після ДТП Олексія Тандира затримали та помістили до слідчого ізолятора. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Експертиза встановила, що під час здачі аналізів він намагався сфальсифікувати їх результати, надавши замість сечі воду та слину.
У липні 2023 року в Державному бюро розслідувань повідомили, що одна з судово-психологічних експертиз встановила: на момент скоєння ДТП суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп'яніння.