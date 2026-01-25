"Слуга народа" Орест Саламаха попал в ДТП под Львовом, – Зинкевич

В Сокольниках произошло ДТП с участием квадроцикла и маршрутки. Водителем квадроцикла, вероятно, был народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха.

Об этом сообщил Игорь Зинкевич.

Смотрите также Смертельное ДТП с нацгвардейцем: экс-судья Тандыр получит компенсацию за содержание под стражей

Что известно о ДТП под Львовом?

В Сокольниках под Львовом в ДТП, по словам Зинкевича, попал народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха. Он был за рулем квадроцикла, выехав на встречную полосу, столкнулся с маршруткой. Движение по дороге в сторону Малечкович перекрыто.

Он скончался в больнице в 20:00, заявил Зинкевич. Это подтвердили источники 24 канала.

Сначала сообщалось, что его в тяжелом состоянии везут в реанимацию.

24 Канал пытается получить подтверждение у правоохранителей и представителей "Слуги народа".



Место ДТП на Львовщине / Фото из телеграмма Зинкевича



Место ДТП на Львовщине / Фото из телеграмма Зинкевича

На Закарпатье автобус с детьми вылетел с трассы и перевернулся