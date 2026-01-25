"Слуга народа" Орест Саламаха попал в ДТП под Львовом, – Зинкевич
- Народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха погиб в ДТП с квадроциклом в Сокольниках под Львовом.
- Он столкнулся с маршруткой, выехав на встречную полосу, и умер в больнице.
В Сокольниках произошло ДТП с участием квадроцикла и маршрутки. Водителем квадроцикла, вероятно, был народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха.
Об этом сообщил Игорь Зинкевич.
Что известно о ДТП под Львовом?
В Сокольниках под Львовом в ДТП, по словам Зинкевича, попал народный депутат от "Слуги народа" Орест Саламаха. Он был за рулем квадроцикла, выехав на встречную полосу, столкнулся с маршруткой. Движение по дороге в сторону Малечкович перекрыто.
Он скончался в больнице в 20:00, заявил Зинкевич. Это подтвердили источники 24 канала.
Сначала сообщалось, что его в тяжелом состоянии везут в реанимацию.
24 Канал пытается получить подтверждение у правоохранителей и представителей "Слуги народа".
Место ДТП на Львовщине / Фото из телеграмма Зинкевича
