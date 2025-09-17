Є інформація, що зараз в Міністерстві оборони України напрацьовуються законодавчі можливості щодо контрактної армії. Мовиться про умови, коли військовослужбовці, які проходять службу по мобілізації, підписують контракти.

Це в ефірі 24 Каналу зауважив секретар оборонного комітету парламенту, народний депутат України, полковник СБУ Роман Костенко. За його словами, у такий спосіб будуть створюватися мотиваційні умови для підписання контрактів.

"Наприклад, коли ти підписуєш контракт, тобі обіцяють дати мільйон гривень або два, там буде визначено. Ти підписуєш і отримуєш ці гроші. Тобі їх дають не відразу. А контракт ти підписуєш на два або три роки. Буде визначено. Хтось каже, що два, а хтось – три. Тобі на ці два роки розкидають цей мільйон або два у вигляді підвищення зарплати, премії", – пояснив він.

Які зміни очікуються?

Роман Костенко зазначив, що у такий спосіб можна буде отримати підвищення зарплати, але тільки контрактникам. Мобілізовані залишаються при своїй старій зарплаті.

Також можна буде отримати чіткі терміни служби. Якщо особа підписує контракт, наприклад, на два роки, то знатиме, що отримуватиме певну суму грошей і може звільнитися через два роки.

Питання щодо тих, хто не хоче йти на контракт. Вони залишаться при своїх старих зарплатах попри те, що будуть робити поруч таку ж роботу. Але якщо таке буде, то мотивація нормальна – заробляти більше грошей, які будуть давати для підписання, а також чіткі терміни служби,

– підкреслив депутат.

Щодо військовослужбовців, які вже підписали контракти, можливо їм запропонують їх перепідписати для того, щоб отримати ці виплати. Якщо зараз військовослужбовець приходить на службу та підписує контракт на рік, два, три, то отримує виплату 20 тисяч гривень. Крім того, є контракти, які підписуються до кінця воєнного стану.

Тим, хто підписували до кінця воєнного стану, не виплачують ці норми. Я вже навіть робив звернення у Міністерство оборони. Це повна дискримінація. Деякі командири, зловживаючи та економлячи кошти, підсовують людині, яка не знає, контракт до кінця воєнного стану. Вона його підписує, а потім кажуть, що виплати не буде,

– сказав секретар оборонного комітету парламенту.

За його словами, він написав звернення до міністра оборони щодо цього. Адже це питання повинно бути розв'язане.

Мобілізація в Україні: останні новини