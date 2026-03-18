Андрути з кукурудзяними паличками: домашній десерт, який зникає зі столу першим

Андрути давно залишаються серед тих домашніх солодощів, які готують практично на кожне свято. Їх обожнюють діти, а готуюся без проблем.

Тут просто ідеальне поєднання – вафлі, солодка маса й начинка, яка добре тримає форму, повідомляє Cook with me at home. У цьому варіанті звичний рецепт доповнюють кукурудзяними паличками – вони дають іншу текстуру й роблять десерт більш об’ємним та святковим.

Як приготувати андрути?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 банка вареного згущеного молока вагою 470 грамів;

– 70 грамів масла;

– 4 вафлі;

– 1 пачка кукурудзяних паличок вагою 140 грамів;

– мак за бажанням.

Приготування:

До вареного згущеного молока додайте масло і прогрівайте на невеликому вогні, постійно помішуючи, доки масло повністю не розтопиться. Одну вафлю змастіть цією сумішшю й накрийте другою. Так само з’єднайте ще одну пару вафель. Потім накрийте їх чимось важким, щоб вони добре склеїлися, поки готується начинка. Кукурудзяні палички пересипте в глибоку миску, додайте решту згущеного молока з маслом. За бажанням на цьому етапі можна всипати кілька ложок маку. Усе ретельно перемішайте, щоб кожна паличка була рівномірно покрита солодкою масою. На дно роз’ємної форми викладіть одну пару змащених вафель, зверху розподіліть палички й трохи втрамбуйте. Далі накрийте другою парою вафель, покладіть зверху гніт і залиште на кілька годин настоятися.

Як вибрати згущене молоко?

Якщо на банці написано саме "молоко згущене з цукром", це добрий знак, пише РБК-Україна. Якщо ж бачите формулювання на кшталт "згущений молочний продукт", "молочний десерт" або щось подібне, це вже інша категорія.

У таких банках часто є рослинні жири, стабілізатори або замінники. Вони дають густину, але мають зовсім інший смак. Серед складників мають бути: молоко та цукор, інколи ще вершки або сухе молоко.

Чим довший список добавок, тим далі продукт від згущеного молока. Якщо в складі є пальмова олія, ароматизатори чи загущувачі – такий продукт краще не купувати. Добре згущене молоко зазвичай має стандартну жирність – близько 8,5%. Саме цей показник часто дає потрібну текстуру й насиченість. Занадто низька жирність часто означає більш водянистий результат.

