Діти будуть у захваті: желейні ведмедики, які готуються всього з 3 інгредієнтів

Желейні ведмедики – улюблені ласощі, особливо серед дітей. Однак багато батьків відмовляються купувати солодощі через їхній склад. Але навіщо накладати на них "вето" повністю, якщо можна зробити самому.

Приготувати апельсинові желейки можна вдома всього з 3 інгредієнтів. Перевага – жодних зайвих добавок. Рецептом апельсинових желейок ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba. Читайте також Швидше, ніж бігти в магазин: ароматне кунжутне печиво всього за 15 хвилин Апельсинові желейки Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 25 Інгредієнти:

– 1 апельсин;

– 50 грамів цукру;

– 25 грамів желатину + 100 мілілітрів води. Приготування: Апельсин очистьте і розділіть на часточки. Покладіть їх у чашу блендера, додайте цукор (можна замінити медом, фруктозою) і перебийте до однорідної консистенції.

Перелийте апельсинову масу у каструлю з товстим дном і на повільному вогні проваріть, поки не пропаде піна.

Желатин викладіть в посуд, залийте 100 мілілітрами води й перемішайте. Залиште на 10 хвилин набухати.

Набухлий желатин розтопіть у мікрохвильовій печі, додайте до апельсинової маси та перемішайте.

Розлийте масу у силіконові форми й поставте застигати в холодильник на ніч. Готово! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і рулет "Баунті".