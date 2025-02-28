Приготувати апельсинові желейки можна вдома всього з 3 інгредієнтів. Перевага – жодних зайвих добавок. Рецептом апельсинових желейок ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.

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Апельсинові желейки

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 25

Інгредієнти:
– 1 апельсин;
– 50 грамів цукру;
– 25 грамів желатину + 100 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Апельсин очистьте і розділіть на часточки. Покладіть їх у чашу блендера, додайте цукор (можна замінити медом, фруктозою) і перебийте до однорідної консистенції.
  2. Перелийте апельсинову масу у каструлю з товстим дном і на повільному вогні проваріть, поки не пропаде піна.
  3. Желатин викладіть в посуд, залийте 100 мілілітрами води й перемішайте. Залиште на 10 хвилин набухати.
  4. Набухлий желатин розтопіть у мікрохвильовій печі, додайте до апельсинової маси та перемішайте.
  5. Розлийте масу у силіконові форми й поставте застигати в холодильник на ніч.

Готово!

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