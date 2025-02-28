Приготувати апельсинові желейки можна вдома всього з 3 інгредієнтів. Перевага – жодних зайвих добавок. Рецептом апельсинових желейок ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Апельсинові желейки
- Час: 35 хвилин
- Порції: 25
Інгредієнти:
– 1 апельсин;
– 50 грамів цукру;
– 25 грамів желатину + 100 мілілітрів води.
Приготування:
- Апельсин очистьте і розділіть на часточки. Покладіть їх у чашу блендера, додайте цукор (можна замінити медом, фруктозою) і перебийте до однорідної консистенції.
- Перелийте апельсинову масу у каструлю з товстим дном і на повільному вогні проваріть, поки не пропаде піна.
- Желатин викладіть в посуд, залийте 100 мілілітрами води й перемішайте. Залиште на 10 хвилин набухати.
- Набухлий желатин розтопіть у мікрохвильовій печі, додайте до апельсинової маси та перемішайте.
- Розлийте масу у силіконові форми й поставте застигати в холодильник на ніч.
Готово!
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