Авокадо-крем на грінки або просто, щоб їсти ложкою: кориснішої намазки вже й не придумати

Крем-паста з авокадо має винятковий смак. Хоча нею можна насолоджуватися ложкою, її смак значно покращується, якщо намазати на шматочок улюбленого хліба.

Ідеально смакує і з соленим лососем та Філадельфією. Як приготувати корисну та смачну авокадо крем-пасту розповідає 24 Канал з посиланням на ua.новини. Читайте також На грінки, в салат і просто так: як засолити червону рибу, щоб була краще за магазинну Авокадо-крем для бутербродів Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 2 авокадо;

– 100 грамів кеш'ю;

– кілька листочків базиліку;

– 1/2 соку одного лимонну;

– 0,5 чайної ложки сушеного часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю. Приготування: Кеш'ю залийте водою. Воно має постояти годину, щоб розмокнути.

Авокадо очистьте та покладіть в блендер. До нього додайте горіхи, кілька листочків базиліку, вичавіть сік з половини лимона, сіль, сушений часник, перець.

Тепер включіть блендер та перетворіть все це у крем-пасту. Готовий продукт перекладіть в банку під кришку. Смачного! Теж приготуйте: закусочне масло з грибами на грінки.