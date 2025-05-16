16 травня, 16:20
Авокадо-крем на грінки або просто, щоб їсти ложкою: кориснішої намазки вже й не придумати
Крем-паста з авокадо має винятковий смак. Хоча нею можна насолоджуватися ложкою, її смак значно покращується, якщо намазати на шматочок улюбленого хліба.
Ідеально смакує і з соленим лососем та Філадельфією. Як приготувати корисну та смачну авокадо крем-пасту розповідає 24 Канал з посиланням на ua.новини.
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Авокадо-крем для бутербродів
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 авокадо;
– 100 грамів кеш'ю;
– кілька листочків базиліку;
– 1/2 соку одного лимонну;
– 0,5 чайної ложки сушеного часнику;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю.
Приготування:
- Кеш'ю залийте водою. Воно має постояти годину, щоб розмокнути.
- Авокадо очистьте та покладіть в блендер. До нього додайте горіхи, кілька листочків базиліку, вичавіть сік з половини лимона, сіль, сушений часник, перець.
- Тепер включіть блендер та перетворіть все це у крем-пасту. Готовий продукт перекладіть в банку під кришку.
Смачного!
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