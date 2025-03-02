Ажурніших вже не існує: готуємо неймовірні млинці з дірочками разом з Ярославським
Тонкі мереживні млинці, що характеризуються ніжною, дірчастою текстурою, є не лише візуально привабливими, але й смаковими. Вони неодмінно прикрасять будь-яке святкове застілля, а також слугуватимуть чудовим варіантом для звичайного сніданку з чашкою кави або чаю.
Останній день Масниці – ідеальний час для їх приготування. Рецептом ажурних дріжджових млинців ділиться 24 Канал з посиланням на українського шефа Володимира Ярославського.
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Ажурні млинці від Ярославського
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порції: 1 (приблизно 12 штук)
Інгредієнти:
– 500 грамів теплого молока;
– 15 – 20 грамів дріжджів;
– 210 грамів борошна;
– 2 яйця;
– 40 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 40 грамів рослинної олії.
Приготування:
- У половину ледь теплого молока додайте цукор і дріжджі, перемішайте вінчиком. Дайте 10 хвилин постояти, щоб активувались дріжджі.
- Додайте у суміш борошно, дрібку солі й перемішайте – має вийти консистенція сметани.
- Далі додайте другу частину молока і яйця, олію, перемішайте та накрийте рушником. Суміш поставте в тепле місце на 30 – 40 хвилин, щоб вона " виросла".
- Тоді розігрійте пательню і за допомогою серветки змастіть її олією.
- Обережно наберіть ополоник "піни", яка утворилась з тіста, але не перемішуйте суміш.
- Налийте тісто на пательню і сильно нахиляючи розподіліть піну по пательні. Готуйте на середньому вогні.
- Коли одна сторона готова, переверніть млинець за допомогою дерев'яної шпажки. Продовжуйте робити так, поки тісто не закінчиться.
- Їжте одразу гарячими з ароматним варенням, джемом або ягодами.
Смачного!
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