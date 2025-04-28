Бананові кекси – дуже смачна і корисна випічка до чаю. Завдяки яскравому банановому смаку та ситному, вологому м'якушу, ці кекси неодмінно вам сподобаються.

Тісто для кексів готується дуже швидко, а випікаються вони всього 20 хвилин. Рецептом бананових кексів ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press. Читайте також Найкращий смак дитинства: готуємо домашнє морозиво з молока Бананові кекси за 30 хвилин Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 12 – 15 Інгредієнти:

– 1 банан;

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів масла;

– 220 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі. Приготування: Спочатку з'єднайте у блендері розтоплене масло, яйця, цукор та банан.

Після цього додайте просіяне борошно та розпушувач. Тісто має вийти досить густе, але не круте.

На один кекс треба по 1 – 1,5 столової ложки тіста. Заповнюйте на 1/3 кожну формочку. Відправте у розігріту духовку до 170 градусів і випікайте протягом 20 хвилин.

Кекси виростуть, будуть рум'яні, зверху можуть трішки потріскатися. За бажанням присипати можна цукровою пудрою або шматочками шоколаду. Смачного! Теж приготуйте: ліниві ватрушки за 20 хвилин.