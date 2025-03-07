Яблучний брауні без цукру: ідеальна випічка, на яку треба мінімум затрат і часу

Цей брауні обіцяє підкорити серце і шлунок. Смаколик має тісто, в якому ледь вловна гіркуватість, що збалансовано поєднується з солодкавістю яблучного пюре. Довершує це гармонійне поєднання гірка шоколадна глазур.

Яблучний брауні – особлива випічка, яка неодмінно приверне увагу любителів оригінальних десертів. Як приготувати брауні з яблуками без цукру розповідає 24 Канал з посиланням на Господа. Читайте також Готуються швидко – з'їдаються миттєво: смачнезні сирні кекси, які перевершують покупні Брауні з яблуками без цукру Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 200 грамів яблук солодких (без шкірки та серцевини);

– 2 яйця;

– 1 столова ложка какао-порошку;

– 1 столова ложка кукурудзяного борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 20 грамів гіркого шоколаду;

– 1 столова ложка молока 1,5%. Приготування: Усі інгредієнти, крім молока й шоколаду, складіть в чашу блендера та збийте до однорідної маси.

Перелийте тісто в силіконову форму і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.

Дайте кексу трохи охолонути та дістаньте з форми.

Шоколад поламайте на шматочки, додайте молоко й поставимо у мікрохвильову на 30 секунд. Полийте глазур'ю брауні. Смачного! Теж приготуйте: пісний пиріг з яблуками без яєць та молочних продуктів.