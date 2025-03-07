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7 березня, 15:49
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Яблучний брауні без цукру: ідеальна випічка, на яку треба мінімум затрат і часу

Марта Касіянчук

Цей брауні обіцяє підкорити серце і шлунок. Смаколик має тісто, в якому ледь вловна гіркуватість, що збалансовано поєднується з солодкавістю яблучного пюре. Довершує це гармонійне поєднання гірка шоколадна глазур.

Яблучний брауні – особлива випічка, яка неодмінно приверне увагу любителів оригінальних десертів. Як приготувати брауні з яблуками без цукру розповідає 24 Канал з посиланням на Господа.

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    Брауні з яблуками без цукру

    • Час: 40 хвилин
    • Порції: 6 – 8

    Інгредієнти:
    – 200 грамів яблук солодких (без шкірки та серцевини);
    – 2 яйця;
    – 1 столова ложка какао-порошку;
    – 1 столова ложка кукурудзяного борошна;
    – 1 чайна ложка розпушувача;
    – 20 грамів гіркого шоколаду;
    – 1 столова ложка молока 1,5%.

    Приготування:

    1. Усі інгредієнти, крім молока й шоколаду, складіть в чашу блендера та збийте до однорідної маси.
       
    2. Перелийте тісто в силіконову форму і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.
       
    3. Дайте кексу трохи охолонути та дістаньте з форми.
       
    4. Шоколад поламайте на шматочки, додайте молоко й поставимо у мікрохвильову на 30 секунд. Полийте глазур'ю брауні.

    Смачного!

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