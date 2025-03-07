Яблучний брауні без цукру: ідеальна випічка, на яку треба мінімум затрат і часу
Цей брауні обіцяє підкорити серце і шлунок. Смаколик має тісто, в якому ледь вловна гіркуватість, що збалансовано поєднується з солодкавістю яблучного пюре. Довершує це гармонійне поєднання гірка шоколадна глазур.
Яблучний брауні – особлива випічка, яка неодмінно приверне увагу любителів оригінальних десертів. Як приготувати брауні з яблуками без цукру розповідає 24 Канал з посиланням на Господа.
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Брауні з яблуками без цукру
- Час: 40 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 200 грамів яблук солодких (без шкірки та серцевини);
– 2 яйця;
– 1 столова ложка какао-порошку;
– 1 столова ложка кукурудзяного борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 20 грамів гіркого шоколаду;
– 1 столова ложка молока 1,5%.
Приготування:
- Усі інгредієнти, крім молока й шоколаду, складіть в чашу блендера та збийте до однорідної маси.
- Перелийте тісто в силіконову форму і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 20 – 25 хвилин.
- Дайте кексу трохи охолонути та дістаньте з форми.
- Шоколад поламайте на шматочки, додайте молоко й поставимо у мікрохвильову на 30 секунд. Полийте глазур'ю брауні.
Смачного!
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