Ідеальний початок трапези: брускета з оригінальною начинкою – італійський рецепт

Брускета – традиційна італійська закуска, яка привертає увагу своєю простотою та смаком. Це підсмажений на грилі або тостовий хліб, щедро натертий свіжими зубчиками часнику. Найчастіше їх доповнюють овочами, м'ясом та сирам.

Закуска знаменує собою вишуканий початок трапези. 24 Канал з посиланням на UA.press пропонує приготувати брускети з часниковим кремом і помідорами – смак вас приємно здивує.

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Брускети з часниковим кремом і помідорами

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів помідорів чері;

– 4 зубки часнику;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– сіль – на смак;

– салатна зелень – на смак;

– 2 скибки хліба;

– олія.



Для крему:

– 50 грамів сиру "Фета";

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– 70 грамів вершків 30%;

– 1 чайна ложка оливкової олії.

Приготування:

Розігрійте духовку. Помідори й часник покладіть у посуд для запікання, полийте олією й посоліть. Поставте в духовку й запікайте, щоб помідори підрум'янилися й потріскалися.

Всі інгредієнти для крему покладіть у чашу блендера й збийте все разом. Поставте крем у холодильник.

Коли помідори запечуться, дістаньте їх, щоб прохолонули. Тим часом покладіть хліб на сковорідку, щоб підрум'янився з обох боків.

Викладіть скибочки хліба на тарілку, а на них зверху покладіть крем-сир. На сир викладіть зелень салату та печені помідори з часником. Зверху можете притрусити меленим чорним перцем.

Смачного!

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