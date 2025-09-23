Будь-який запас зникне до весни: особливий рецепт солоних огірочків
- Рецепт для засолювання огірків включає огірки, воду, сіль, часник, кріп, листя хрону, смородини, вишні, та горошини перцю.
- Рекомендується використовувати огірки сортів "Муромський" та "Ніжинський" для збереження хрускоту.
Солоні огірки – це улюблена закуска українців, яка завжди повинна бути у коморі. Вони збагатять будь-який стіл та доповнять ваші страви своїм оригінальним акцентом.
Хрусткі огірочки – це порція насолоди, перед якою неможливо встояти. Швидкий перекус, сімейна трапеза чи святкове застілля – вони завжди доречні на вашому столі. 24 Канал пропонує заготувати вічну класику за рецептом порталу Shuba.
Зверніть увагу!
Портал Homester радить солити огірки сортів "Муромський" та "Ніжинський". Вони мають тонку шкірку з пухирцями – ідеально для збереження хрускоту.
Як засолити огірки на зиму?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 1,5 кілограма огірків;
– 1,5 літра води;
– 60 грамів солі;
– 5 зубчиків часнику;
– 2 парасольки кропу;
– 1 листок хрону;
– 2 листки смородини;
– 2 листки вишні;
– 4 горошини духмяного перцю;
– 8 горошин чорного перцю.
Приготування:
- Помийте огірки та залийте їх холодною водою. Залиште на 4 – 6 годин, щоб вони залишилися хрумкими після засолювання.
- Ретельно вимийте трилітрову банку з содою.
- На дно покладіть нарізаний часник, листя хрону, смородини й вишні, а також кріп і горошини перцю.
- Щільно складіть огірки вертикально, а зверху додайте ще трохи зелені.
- У кип’яченій охолодженій воді розчиніть сіль, добре перемішайте, щоб кристали зникли.
- Залийте огірки розсолом так, щоб вони були повністю вкриті.
- Накрийте банку капроновою кришкою й залиште при кімнатній температурі на 2 – 3 доби.
- Коли розсіл стане мутним і з’являться бульбашки, перенесіть банку в холодильник або льох.
Смачного!
