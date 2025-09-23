Укр Рус
Новини Смачно Смачні та прості рецепти Будь-який запас зникне до весни: особливий рецепт солоних огірочків
23 вересня, 21:14
2

Будь-який запас зникне до весни: особливий рецепт солоних огірочків

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт для засолювання огірків включає огірки, воду, сіль, часник, кріп, листя хрону, смородини, вишні, та горошини перцю.
  • Рекомендується використовувати огірки сортів "Муромський" та "Ніжинський" для збереження хрускоту.

Солоні огірки – це улюблена закуска українців, яка завжди повинна бути у коморі. Вони збагатять будь-який стіл та доповнять ваші страви своїм оригінальним акцентом.

Хрусткі огірочки – це порція насолоди, перед якою неможливо встояти. Швидкий перекус, сімейна трапеза чи святкове застілля – вони завжди доречні на вашому столі. 24 Канал пропонує заготувати вічну класику за рецептом порталу Shuba

Читайте також І до свята, і на щоденний стіл: салат з яйцем за 5 хвилин

Зверніть увагу! 

Портал Homester радить солити огірки сортів "Муромський" та "Ніжинський". Вони мають тонку шкірку з пухирцями – ідеально для збереження хрускоту. 

Як засолити огірки на зиму? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 3

Інгредієнти
– 1,5 кілограма огірків;
– 1,5 літра води;
– 60 грамів солі;
– 5 зубчиків часнику;
– 2 парасольки кропу;
– 1 листок хрону;
– 2 листки смородини;
– 2 листки вишні;
– 4 горошини духмяного перцю;
– 8 горошин чорного перцю. 

Приготування

  1. Помийте огірки та залийте їх холодною водою. Залиште на 4 – 6 годин, щоб вони залишилися хрумкими після засолювання.
  2. Ретельно вимийте трилітрову банку з содою.
  3. На дно покладіть нарізаний часник, листя хрону, смородини й вишні, а також кріп і горошини перцю.
  4. Щільно складіть огірки вертикально, а зверху додайте ще трохи зелені.
  5. У кип’яченій охолодженій воді розчиніть сіль, добре перемішайте, щоб кристали зникли.
  6. Залийте огірки розсолом так, щоб вони були повністю вкриті.
  7. Накрийте банку капроновою кришкою й залиште при кімнатній температурі на 2 – 3 доби.
  8. Коли розсіл стане мутним і з’являться бульбашки, перенесіть банку в холодильник або льох.

Смачного!

Яку консервацію варто заготувати? 