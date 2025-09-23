Любой запас исчезнет до весны: особый рецепт соленых огурчиков
- Рецепт для засолки огурцов включает огурцы, воду, соль, чеснок, укроп, листья хрена, смородины, вишни, и горошины перца.
- Рекомендуется использовать огурцы сортов "Муромский" и "Нежинский" для сохранения хруста.
Соленые огурцы – это любимая закуска украинцев, которая всегда должна быть в кладовке. Они обогатят любой стол и дополнят ваши блюда своим оригинальным акцентом.
Хрустящие огурчики – это порция наслаждения, перед которой невозможно устоять. Быстрый перекус, семейная трапеза или праздничное застолье – они всегда уместны на вашем столе. 24 Канал предлагает заготовить вечную классику по рецепту портала Shuba.
Обратите внимание!
Портал Homester советует солить огурцы сортов "Муромский" и "Нежинский". Они имеют тонкую кожицу с пупырышками – идеально для сохранения хруста.
Как засолить огурцы на зиму?
- Время: 40 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма огурцов;
– 1,5 литра воды;
– 60 граммов соли;
– 5 зубчиков чеснока;
– 2 зонтика укропа;
– 1 лист хрена;
– 2 листа смородины;
– 2 листа вишни;
– 4 горошины душистого перца;
– 8 горошин черного перца.
Приготовление:
- Помойте огурцы и залейте их холодной водой. Оставьте на 4 – 6 часов, чтобы они остались хрустящими после засолки.
- Тщательно вымойте трехлитровую банку с содой.
- На дно положите нарезанный чеснок, листья хрена, смородины и вишни, а также укроп и горошины перца.
- Плотно сложите огурцы вертикально, а сверху добавьте еще немного зелени.
- В кипяченой охлажденной воде растворите соль, хорошо перемешайте, чтобы кристаллы исчезли.
- Залейте огурцы рассолом так, чтобы они были полностью покрыты.
- Накройте банку капроновой крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 – 3 суток.
- Когда рассол станет мутным и появятся пузырьки, перенесите банку в холодильник или погреб.
Приятного аппетита!
