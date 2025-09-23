Любой запас исчезнет до весны: особый рецепт соленых огурчиков

Соленые огурцы – это любимая закуска украинцев, которая всегда должна быть в кладовке. Они обогатят любой стол и дополнят ваши блюда своим оригинальным акцентом.

Хрустящие огурчики – это порция наслаждения, перед которой невозможно устоять. Быстрый перекус, семейная трапеза или праздничное застолье – они всегда уместны на вашем столе. 24 Канал предлагает заготовить вечную классику по рецепту портала Shuba.

Читайте также И к празднику, и на ежедневный стол: салат с яйцом за 5 минут

Обратите внимание!



Портал Homester советует солить огурцы сортов "Муромский" и "Нежинский". Они имеют тонкую кожицу с пупырышками – идеально для сохранения хруста.

Как засолить огурцы на зиму?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма огурцов;

– 1,5 литра воды;

– 60 граммов соли;

– 5 зубчиков чеснока;

– 2 зонтика укропа;

– 1 лист хрена;

– 2 листа смородины;

– 2 листа вишни;

– 4 горошины душистого перца;

– 8 горошин черного перца.

Приготовление:

Помойте огурцы и залейте их холодной водой. Оставьте на 4 – 6 часов, чтобы они остались хрустящими после засолки. Тщательно вымойте трехлитровую банку с содой. На дно положите нарезанный чеснок, листья хрена, смородины и вишни, а также укроп и горошины перца. Плотно сложите огурцы вертикально, а сверху добавьте еще немного зелени. В кипяченой охлажденной воде растворите соль, хорошо перемешайте, чтобы кристаллы исчезли. Залейте огурцы рассолом так, чтобы они были полностью покрыты. Накройте банку капроновой крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 – 3 суток. Когда рассол станет мутным и появятся пузырьки, перенесите банку в холодильник или погреб.

Приятного аппетита!

Какую консервацию стоит заготовить?