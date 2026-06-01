Не викидайте стрілки часнику: на сковорідці вони стають ніжною сезонною закускою

Щороку в цей час на городах повторюється одна й та сама історія. Стрілки часнику зрізають, складають у відро або просто викидають, навіть не замислюючись, що з них можна приготувати окрему страву. А дарма, на пательні вони змінюються до невпізнання – стають м’якими, соковитими й зовсім не такими різкими, як можна подумати.

Багато хто після першої спроби дивується, що ця проста сезонна закуска смакує не гірше за популярні літні овочі. А готується буквально за кілька хвилин, розповідає знаменитий Володимир Ярославський. Як приготувати стрілки часнику? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 500 грамів молодих стрілок часнику;

– 2 столові ложки олії;

– 30 грамів вершкового масла;

– 2 столові ложки води;

– сіль до смаку. Приготування: Для цієї страви найкраще підходять молоді та соковиті стрілки часнику. Спочатку переберіть їх і видаліть насіннєві коробочки на верхівках. Після цього добре промийте стрілки під проточною водою та обсушіть. Наріжте їх шматочками завдовжки приблизно 4 – 6 сантиметрів. На великій сковорідці розігрійте олію. Перекладіть підготовлені стрілки, посоліть до смаку та обсмажуйте на середньому вогні приблизно 5 хвилин, періодично помішуючи. За цей час вони трохи розм'якшаться й почнуть набувати ніжнішого смаку. Потім додайте шматочок вершкового масла та влийте кілька ложок води. Накрийте сковорідку кришкою й тушкуйте ще приблизно 5 хвилин. Якщо стрілки вже не зовсім молоді, час тушкування можна збільшити ще на кілька хвилин, щоб вони стали м'якшими. Готові стрілки виходять ніжними, соковитими та злегка солодкуватими. Часниковий аромат у них дуже делікатний і не різкий. За смаком така страва багатьом нагадує спаржеву квасолю. Подавати її можна як самостійну закуску або як гарнір до відвареної молодої картоплі. За бажанням за 2 – 3 хвилини до готовності можна додати кілька ложок сметани. Також стрілки добре поєднуються з яйцями – достатньо залити їх збитими яйцями й приготувати простий сезонний сніданок. До страви можна додавати інші овочі та улюблені спеції. Крім того, свіжі стрілки часто подрібнюють у блендері до стану пасти, зберігають у холодильнику або заморожують на зиму.