Многие после первой попытки удивляются, что эта простая сезонная закуска на вкус не хуже популярных летних овощей. А готовится буквально за несколько минут, рассказывает знаменитый Владимир Ярославский.
Как приготовить стрелки чеснока?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов молодых стрелок чеснока;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 30 граммов сливочного масла;
– 2 столовые ложки воды;
– соль по вкусу.
Эта закуска вас покорит: смотрите видео
Приготовление:
- Для этого блюда лучше всего подходят молодые и сочные стрелки чеснока. Сначала переберите их и удалите семенные коробочки на верхушках. После этого хорошо промойте стрелки под проточной водой и обсушите.
- Нарежьте их кусочками длиной примерно 4 – 6 сантиметров.
- На большой сковороде разогрейте растительное масло.
- Переложите подготовленные стрелки, посолите по вкусу и обжаривайте на среднем огне примерно 5 минут, периодически помешивая.
- За это время они немного размягчатся и начнут приобретать более нежный вкус.
- Затем добавьте кусочек сливочного масла и влейте несколько ложек воды. Накройте сковородку крышкой и тушите еще примерно 5 минут. Если стрелки уже не совсем молодые, время тушения можно увеличить еще на несколько минут, чтобы они стали мягче.
- Готовые стрелки получаются нежными, сочными и слегка сладковатыми. Чесночный аромат у них очень деликатный и не резкий. По вкусу такое блюдо многим напоминает спаржевую фасоль.
- Подавать ее можно как самостоятельную закуску или как гарнир к отварному молодому картофелю.
- По желанию за 2 – 3 минуты до готовности можно добавить несколько ложек сметаны.
- Также стрелки хорошо сочетаются с яйцами – достаточно залить их взбитыми яйцами и приготовить простой сезонный завтрак.
- К блюду можно добавлять другие овощи и любимые специи. Кроме того, свежие стрелки часто измельчают в блендере до состояния пасты, хранят в холодильнике или замораживают на зиму.