Многие после первой попытки удивляются, что эта простая сезонная закуска на вкус не хуже популярных летних овощей. А готовится буквально за несколько минут, рассказывает знаменитый Владимир Ярославский.

Читайте также Этот картофель станет вашим коронным рецептом: готовим запеканку по-французски

Как приготовить стрелки чеснока?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 500 граммов молодых стрелок чеснока;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 30 граммов сливочного масла;
– 2 столовые ложки воды;
– соль по вкусу.

Эта закуска вас покорит: смотрите видео

Google Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google Добавить

Приготовление:

  1. Для этого блюда лучше всего подходят молодые и сочные стрелки чеснока. Сначала переберите их и удалите семенные коробочки на верхушках. После этого хорошо промойте стрелки под проточной водой и обсушите.
  2. Нарежьте их кусочками длиной примерно 4 – 6 сантиметров.
  3. На большой сковороде разогрейте растительное масло.
  4. Переложите подготовленные стрелки, посолите по вкусу и обжаривайте на среднем огне примерно 5 минут, периодически помешивая.
  5. За это время они немного размягчатся и начнут приобретать более нежный вкус.
  6. Затем добавьте кусочек сливочного масла и влейте несколько ложек воды. Накройте сковородку крышкой и тушите еще примерно 5 минут. Если стрелки уже не совсем молодые, время тушения можно увеличить еще на несколько минут, чтобы они стали мягче.
  7. Готовые стрелки получаются нежными, сочными и слегка сладковатыми. Чесночный аромат у них очень деликатный и не резкий. По вкусу такое блюдо многим напоминает спаржевую фасоль.
  8. Подавать ее можно как самостоятельную закуску или как гарнир к отварному молодому картофелю.
  9. По желанию за 2 – 3 минуты до готовности можно добавить несколько ложек сметаны.
  10. Также стрелки хорошо сочетаются с яйцами – достаточно залить их взбитыми яйцами и приготовить простой сезонный завтрак.
  11. К блюду можно добавлять другие овощи и любимые специи. Кроме того, свежие стрелки часто измельчают в блендере до состояния пасты, хранят в холодильнике или замораживают на зиму.