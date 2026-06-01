Багато хто після першої спроби дивується, що ця проста сезонна закуска смакує не гірше за популярні літні овочі. А готується буквально за кілька хвилин, розповідає знаменитий Володимир Ярославський.

Як приготувати стрілки часнику?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів молодих стрілок часнику;
– 2 столові ложки олії;
– 30 грамів вершкового масла;
– 2 столові ложки води;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. Для цієї страви найкраще підходять молоді та соковиті стрілки часнику. Спочатку переберіть їх і видаліть насіннєві коробочки на верхівках. Після цього добре промийте стрілки під проточною водою та обсушіть.
  2. Наріжте їх шматочками завдовжки приблизно 4 – 6 сантиметрів.
  3. На великій сковорідці розігрійте олію.
  4. Перекладіть підготовлені стрілки, посоліть до смаку та обсмажуйте на середньому вогні приблизно 5 хвилин, періодично помішуючи.
  5. За цей час вони трохи розм’якшаться й почнуть набувати ніжнішого смаку.
  6. Потім додайте шматочок вершкового масла та влийте кілька ложок води. Накрийте сковорідку кришкою й тушкуйте ще приблизно 5 хвилин. Якщо стрілки вже не зовсім молоді, час тушкування можна збільшити ще на кілька хвилин, щоб вони стали м’якшими.
  7. Готові стрілки виходять ніжними, соковитими та злегка солодкуватими. Часниковий аромат у них дуже делікатний і не різкий. За смаком така страва багатьом нагадує спаржеву квасолю.
  8. Подавати її можна як самостійну закуску або як гарнір до відвареної молодої картоплі.
  9. За бажанням за 2 – 3 хвилини до готовності можна додати кілька ложок сметани.
  10. Також стрілки добре поєднуються з яйцями – достатньо залити їх збитими яйцями й приготувати простий сезонний сніданок.
  11. До страви можна додавати інші овочі та улюблені спеції. Крім того, свіжі стрілки часто подрібнюють у блендері до стану пасти, зберігають у холодильнику або заморожують на зиму.