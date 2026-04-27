Що поставлять на стіл для Чарльза III у Трампа: кухар розкрив несподівані деталі раціону короля

Президент США Дональд Трамп готує державну вечерю з нагоди візиту короля Чарльза III та королеви Камілли до Білого дому. Урочистий прийом запланований на 28 квітня й приурочений до 250-річчя незалежності США.

Уже зараз увага прикута не лише до політичної частини події, а й до меню, пише Fox News. Відомо, що смаки британського монарха досить стримані й без зайвої гастрономічної складності.

Цікаво Смажимо яйця без олії та сковороди за 90 секунд: цей метод точно варто спробувати

Що буде на прийомі короля?

Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макґрейді, який раніше працював із Єлизаветою ІІ та принцесою Діаною, пояснив, що для Чарльза ІІІ найважливішими залишаються якість продуктів і сезонність.

Фото Shutterstock

За його словами, король охоче обирає сир, мед, овочі на грилі, різотто та баранину. Особливу увагу він приділяє фермерським продуктам і віддає перевагу простим стравам, у яких добре відчувається натуральний смак інгредієнтів. Як зазначають британські оглядачі, окреме місце в харчових вподобаннях короля займає зелений горошок, особливо якщо його подають свіжим і з м’ятою.

Водночас королева Камілла давно відома любов’ю до шоколаду, тому десертна частина вечері також викликає окремий інтерес. Саме через такі нюанси меню офіційних прийомів зазвичай погоджують заздалегідь, щоб уникнути будь-яких невідповідностей.

Є і перелік продуктів, яких на подібних державних вечерях не подають принципово. До нього входить часник – його уникають через правила етикету під час тривалого спілкування. Не включають також молюски й окремі морепродукти через ризик небажаних реакцій під час закордонних поїздок.

Крім того, Чарльз ІІІ не вживає фуа-гра, а надто гострі соуси чи важкі страви також не входять до рекомендованого меню. Для американської сторони така вечеря – це не лише дипломатичний жест, а й можливість показати власну кулінарну традицію. В подібних випадках акцент роблять саме на локальних продуктах США, фермерському м’ясі, сезонних овочах і класичних американських десертах.

Остаточний варіант меню, як очікується, затвердять незадовго до події після вибору з кількох підготовлених варіантів.

Як смачно приготувати горошок, щоб підійшло навіть для короля?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів зеленого горошку;

– 100 грамів ріпчастої цибулі;

– 60 грамів свіжого шпинату;

– 15 мілілітрів рослинної олії;

– 50 грамів вершкового масла;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– вода або бульйон до смаку;

– чебрець до смаку.

Приготування:

Для приготування краще обирати дрібний і максимально молодий зелений горошок. Якщо він заморожений, перед початком його обов’язково потрібно повністю розморозити. У сотейнику розігрійте рослинну олію, додайте дрібно нарізану цибулю й обсмажуйте на середньому вогні, періодично помішуючи, поки вона не почне злегка золотитися. Після цього всипте зелений горошок і влийте воду або бульйон так, щоб рідина лише покривала його поверхню. Додайте сіль і за бажанням трохи чебрецю або інших пряних трав. Варіть на слабкому вогні приблизно 5 – 7 хвилин, поки горошок не стане дуже м’яким. Потім додайте листя шпинату, доведіть до кипіння й одразу зніміть із вогню. Дайте масі трохи охолонути, після чого ретельно перебийте блендером до максимально ніжної, однорідної структури. Для ще більш шовковистої консистенції отриману масу протріть через сито. Якщо пюре виходить надто густим, можна додати ще трохи бульйону або води. Готову масу знову прогрійте на слабкому вогні, постійно помішуючи лопаткою, додайте вершкове масло, сіль і чорний мелений перець до смаку. Готове пюре можна зберігати в холодильнику кілька днів.

Які страви вартували б королівського столу?