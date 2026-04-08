Секрети, з якими паска не буде кришитися: як зберегти її м’якою навіть через кілька днів

Якщо паска починає кришитися зазвичай це наслідок кількох помилок ще на етапі формування тіста. Також можливі причини неправильне борошно, слабке вимішування або невчасно додані сухофрукти.

Особливо прикро, коли випічка вдалася на вигляд, добре піднялася, має гарний аромат, але вже наступного дня м’якуш стає ламким і сухуватим, інформує Десерти Олександри. Щоб паска залишалася м’якою, добре різалася і не сипалася крихтами, треба звернути увагу на кілька конкретних моментів.

Які дієві методи, щоб паска не кришилася?

Щоб паска не кришилася навіть через кілька днів після випікання, варто звернути увагу не лише на рецепт, а насамперед на структуру тіста. Один із ключових моментів – добре сформований глютеновий каркас. Саме від нього залежить, чи буде м’якуш еластичним, вологим і таким, що тримає форму під час нарізання.

Для цього важливо обирати борошно з високим вмістом білка, адже воно краще працює у здобному тісті й дає ту саму міцну, але ніжну текстуру. Добре себе показує борошно з показником білка близько 15%.

Ще одна важлива деталь – сухофрукти не варто вводити на початку замішування. Їх додають уже наприкінці, коли тісто практично готове і сформована потрібна структура. Якщо всипати родзинки чи цукати раніше, вони можуть порушити глютенову сітку, через що готова паска частіше кришиться. Саме тому сухофрукти краще акуратно вмішувати перед розкладанням тіста у форми.

На текстуру також впливає склад самої здоби. Коли в рецепті є жовтки, масло, трохи олії та сметана, паска довше залишається м’якою і не пересихає. Важливу роль відіграють і дріжджі – стабільний результат зазвичай дають якісні високотолерантні дріжджі, які добре працюють у важкому тісті з великою кількістю жиру та цукру. Окремо варто згадати глазур.

Якщо хочеться, щоб верхівка не тріскалася і не обсипалася під ножем, добре працює білкова глазур на желатині. Вона залишається м’якою, легко ріжеться, не твердіє до ламкості й акуратно тримається на пасці. У підсумку головний секрет простий – сильне борошно, правильно вимішане тісто, сухофрукти в кінці замісу і вдало підібрані інгредієнти для здоби. Саме це допомагає отримати паску, яка навіть за тиждень залишається ароматною, м’якою і добре ріжеться без крихт.

Як обрати рецепт перевірений роками?

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів теплого молока;

– 1 столова ложка цукру;

– 50 грамів живих дріжджів;

– 8 жовтків;

– 150 – 200 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 750 грамів борошна;

– пів чайної ложки солі;

– 150 грамів м’якого вершкового масла;

– 150 грамів родзинок і журавлини;

– 3 – 5 штук мигдалю;

– олія для змащування форм;

– глазур для оздоблення.

Ця паска точно вийде ідеальною: дивіться відео

Приготування:

У миску влийте тепле молоко, додайте 1 столову ложку цукру та живі дріжджі. Усе добре перемішайте, накрийте й залиште на 10 – 15 хвилин, щоб дріжджі активувалися. Тим часом до жовтків додайте цукор і ванільний цукор, після чого збийте масу так, щоб жовтки трохи посвітліли. У глибоку миску просійте борошно, зробіть у ньому невелике заглиблення й влийте дріжджову суміш. Туди ж додайте сіль і збиті жовтки з цукром, перемішайте, а потім введіть розтоплене вершкове масло. Тісто добре вимішуйте приблизно 7 – 10 хвилин. Готове тісто накрийте харчовою плівкою та рушником і поставте в тепле місце на 1 годину. Окремо залийте родзинки й журавлину гарячою водою, а потім обсушіть. Коли тісто добре підійде, трохи обімніть його, додайте родзинки, журавлину та натертий мигдаль. Ще раз добре вимісіть. Руки злегка змочіть в олії й розкладіть тісто у форми, попередньо змащені олією, заповнюючи їх на 1/3. Накрийте й залиште ще на 20 – 30 хвилин. Випікайте паски в розігрітій до 170 – 180 градусів у духовці приблизно 40 – 50 хвилин. Готову випічку охолодіть, змастіть глазур’ю та прикрасьте.

