Ягоди не розпливуться, а тісто не розмокне: який секрет про випічку знають господині

Випічка з ягодами – це завжди смачно та по-домашньому. От лише працювати з ягодами виявляється не завжди легко.

Робити випічку із змороженими ягодами не так легко. Сік розтікається, ягоди "падають", і тісто і взагалі може розмокнути, через що начинка може витекти назовні. Як цього уникнути – розповідає портал Kuchnia.

Як правильно працювати з ягодами та випічкою?

Відмовтеся від розморожування

Найпоширеніша помилка – чекати, поки ягоди розтануть. Це призводить до втрати соку та аромату. Найкраще додавати плоди в тісто безпосередньо перед випіканням, поки вони ще тверді.

Таким чином вони почнуть віддавати вологу вже в духовці, де вона частково випарується або зв’яжеться з іншими компонентами.

Створюйте захисний бар'єр

Ніколи не кладіть ягоди на суху поверхню форми. Щоб сік не розтікався дном, щедро змастіть форму вершковим маслом або олією. Жир створює водовідштовхувальний шар, який не дає ягодам "попливти" і прилипнути до дна, навіть якщо вони почнуть танути швидше за очікуване.

Використовуйте загущувачі

Крохмаль — ваш найкращий помічник у боротьбі за ідеальну консистенцію. Обваляйте в ньому ягоди перед тим, як відправити їх у пиріг, радить портал Smakosze.

Під час нагрівання крохмаль поглинає зайву вологу, набухає і перетворює сік на густий гель. Також допоможе цукор: якщо посипати ним дно та саму начинку, він карамелізується, допомагаючи утримувати форму плодів.

Що смачного варто приготувати?