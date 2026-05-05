Як приготувати хрусткі деруни без борошна: що додати до картоплі

Деруни без борошна – це якраз той випадок, коли одна звична "страхувальна" ложка може зіпсувати весь ефект. Начебто дрібниця, але після неї страва вже не така хрустка.

Інколи деруни навіть при правильному смаженні, буквально розлазяться по пательні. І немає ні хрусткої скоринки, ні особливого смаку. Причиною може бути додавання борошна – і тут можна піти зовсім іншим шляхом.

Як спекти деруни без борошна?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 1 куряче яйце;

– 1 велика цибулина;

– 0,5 чайної ложки солі;

– олія для смаження.

Приготування:

Картоплю натріть на дрібній терці, після чого перекладіть її на сито й залиште приблизно на 10 хвилин, щоб стекли зайвий сік і крохмаль. Тим часом натріть на дрібній терці цибулю та перекладіть у миску. Відтиснуту картоплю додайте до цибулі, перемішайте із сіллю й залиште ще на кілька хвилин. Рідину, яка стекла, не виливайте одразу – дайте їй постояти близько 10 хвилин, щоб крохмаль осів на дні. Після цього обережно злийте рідину, а крохмаль, що залишився, поверніть до картопляної маси – саме він і замінить борошно та зробить деруни хрусткими. Додайте яйце й добре все перемішайте до однорідності, за бажанням можна додати трохи перцю. Пательню добре розігрійте – перевірити це можна, капнувши трохи води: якщо краплі швидко "бігають" поверхнею, вона готова. Влийте олію й одразу викладайте приблизно по 2 столові ложки картопляної маси, формуючи деруни. Смажте на середньому вогні приблизно 3 – 4 хвилини з кожного боку до рум’яної, хрусткої скоринки. Готові деруни перекладіть на тарілку та подавайте гарячими – найкраще зі сметаною.

Чому не варто додавати борошно?

Борошно в дерунах потрібне не завжди. Його часто додають, щоб маса краще трималася, але саме через це деруни можуть вийти щільними й менш хрусткими, пише NV. Замість тонкої картопляної скоринки виходить м’який коржик. Смак картоплі вже не такий виразний і всі страва зіпсута.

Якщо картопля добре відтиснута, а зайва рідина з неї прибрана, маса й без цього тримає форму. Тут найкраще працює свіже яйце та правильне смаження на добре розігрітій пательні. Саме тому після натирання картоплю часто залишають на ситі або злегка відтискають, а крохмаль, який осів унизу, повертають назад у масу.

Якщо борошно все ж додають, то мінімально – буквально 1–2 ложки на велику порцію. Його мета не зробити тісто густим, а лише трохи зібрати картопляну масу. Для хрустких дерунів важливіше не борошно, а баланс: менше рідини, гаряча олія, тонкий шар на пательні й смаження без зайвого перевертання. Тоді деруни виходять не "забитими", а легкими та рум’яними.

Що додати у грибну підливу для дерунів?

У грибну підливу для дерунів варто додати не лише гриби, а й кілька інгредієнтів, які зроблять соус густішим і виразнішим, пише Kwestia smaku. Основа – свіжі лісові гриби або печериці, цибуля, часник, вершкове масло, трохи бульйону і вершки. Саме вершки дають м’якість, а бульйон допомагає зробити підливу не надто важкою.

Гриби краще спершу добре обсмажити на вершковому маслі з цибулею. Так вони не просто зваряться в соусі, а дадуть глибший аромат. Часник додають ближче до кінця обсмажування цибулі, щоб він не підгорів і не дав гіркоти. Після цього вливають бульйон, коротко протушковують гриби й уже тоді додають вершки.

Для свіжішого смаку в готову підливу можна всипати подрібнену петрушку або кріп. А якщо соус здається занадто вершковим і важким, кілька крапель лимонного соку або винного оцту швидко збалансують смак. Така кислинка не має відчуватися окремо – вона просто робить грибну підливу живішою.

До дерунів цей соус особливо пасує, бо поєднує те, що їм потрібно: вершковість, грибний аромат і трохи соковитості. Головне – не робити підливу надто рідкою. Вона має лягати на деруни, а не стікати з них, тоді страва виходить справді ситною й завершеною.

