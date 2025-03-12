Цим рецептом захоплюються усі господині: класичні деруни, які всі обожнюють

Хрусткі деруни з улюбленою сметаною – це гордість української кухні, якою можна насолоджуватися хоч кожного дня. Головне – обрати правильний рецепт, з яким не буде турбот.

Картопля, цибуля, борошно і яйце – неодмінні атрибути класичних дерунів. Звісно, можна експериментувати з начинками, але класика завжди буде фаворитом, розповідає 24 Канал з посиланням на "Апостроф".

До теми Не треба відмовлятися від улюблених страв: рецепт смачних пісних дерунів

Класичний рецепт дерунів

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– кілограм картоплі;

– 2 столові ложки борошна;

– 1 яйце;

– сіль та перець до смаку;

– олія для смаження.

Приготування:

Ретельно вимийте картоплю під проточною водою, очистьте її від шкірки та подрібніть на дрібній тертці. Зайвий сік потрібно відтиснути, але не повністю – залиште трохи рідини. Цибулю очистьте від лушпиння і також натріть на дрібній тертці. Перекладіть отриману цибульну масу до тертої картоплі. Додайте до отриманої маси яйце, борошно та дрібку солі. Перемішайте все до однорідної консистенції. Розігрійте сковороду, налийте на неї рафіновану олію, і ложкою викладайте суміш, формуючи деруни. Смажте їх на помірному вогні до золотистого кольору – приблизно по 2 – 3 хвилини з кожного боку.

Смачного!

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