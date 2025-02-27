Золотисті та ароматні: Ектор показав, як готує деруни з грибами – ресторанний варіант

Деруни завжди будуть входити у перелік улюблених страв українців. Якщо відтворити правильний баланс хрусткості та ніжності, то кращої насолоди і не вигадаєш.

Деруни потребують не лише терпіння, а й кулінарної майстерності. Це не та страва, яку готуєш кожен день, та коли справа доходить й до них – варто звертатися до рецептів професіоналів. 24 Канал пропонує спробувати той, який запропонував знаменитий Ектор у своєму інстаграмі. Цікаво В борщі цей інгредієнт зайвий: який овоч предки не використовували – він видасть аматора Рецепт дерунів від Ектора Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 6 картоплин;

– 300 грамів печериць;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка борошна;

– 200 грамів сметани;

– 1 цибуля;

– сіль, перець, сухий часник – до смаку. Приготування: Натерти картоплю, віджати зайву вологу. Додати яйце, борошно, сухий часник, сіль і перець, ретельно перемішати. Викладати тісто ложкою на розігріту пательню та обсмажувати до золотистої скоринки. Перекласти на паперові рушнички, щоб усунути зайвий жир. Викласти деруни на деко, застелене пергаментом, і запікати протягом 10 хвилин при температурі 170 градусів. Нарізати цибулю, обсмажити до м'якості, додати теплу сметану (не перегрівати, щоб не розшарувалася). Нарізати та обсмажити печериці до золотистого кольору. Викласти деруни на тарілку, додати обсмажені гриби та полити сметанним соусом. Смачного! Його обожнюють усі: як приготувати Сметанник.