Деруни потребують не лише терпіння, а й кулінарної майстерності. Це не та страва, яку готуєш кожен день, та коли справа доходить й до них – варто звертатися до рецептів професіоналів. 24 Канал пропонує спробувати той, який запропонував знаменитий Ектор у своєму інстаграмі.
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Рецепт дерунів від Ектора
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 картоплин;
– 300 грамів печериць;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка борошна;
– 200 грамів сметани;
– 1 цибуля;
– сіль, перець, сухий часник – до смаку.
Приготування:
- Натерти картоплю, віджати зайву вологу. Додати яйце, борошно, сухий часник, сіль і перець, ретельно перемішати.
- Викладати тісто ложкою на розігріту пательню та обсмажувати до золотистої скоринки. Перекласти на паперові рушнички, щоб усунути зайвий жир.
- Викласти деруни на деко, застелене пергаментом, і запікати протягом 10 хвилин при температурі 170 градусів.
- Нарізати цибулю, обсмажити до м'якості, додати теплу сметану (не перегрівати, щоб не розшарувалася).
- Нарізати та обсмажити печериці до золотистого кольору.
- Викласти деруни на тарілку, додати обсмажені гриби та полити сметанним соусом.
Смачного!
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