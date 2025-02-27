Секрет ідеального сметанника полягає у згущеному молоці. Якщо додати його до сметани, то коржі не просто будуть ніжними, а й набудуть карамельних смакових відтінків, розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

До теми Не рецепт, а подарунок: торт "Рафаелло" за 15 хвилин – без випікання та нервів

Інгредієнти:

– 1 банка згущеного молока;

– 100 грамів вершкового масла;

– 300 грамів борошна;

– 400 грамів 20% сметани;

– 150 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 чайна ложка 9% оцту.

Приготування:

Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно розм'якшилося природним чином. Не використовуйте плиту чи мікрохвильовку для розтоплення.

Коли масло стане м'яким, викладіть його в миску, додайте яйця та перемішайте до однорідної консистенції за допомогою виделки, вінчика або міксера. Далі влийте згущене молоко і ще раз перемішайте.

Загасіть соду оцтом і додайте до яєчної маси. Просійте борошно, додайте порціями, постійно перемішуючи. Розділіть тісто на 2 рівні частини.

Змастіть форму для випікання маслом або застеліть пергаментом, влийте першу частину тіста і випікайте у духовці при 180 градусів протягом 30 – 40 хвилин. Коли корж охолоне, вийміть з форми і спечіть другий корж таким же чином.

Розріжте кожен корж вздовж, щоб отримати чотири коржі. В окремій мисці збийте сметану з цукром до однорідної консистенції (чим довше – тим краще, оптимально збивати 10 – 15 хвилин). Поставте крем на 1 годину в холодильник.

Після охолодження крему зберіть торт: викладіть перший корж, змастіть кремом, повторіть з рештою коржів.