Секрет ідеального сметанника полягає у згущеному молоці. Якщо додати його до сметани, то коржі не просто будуть ніжними, а й набудуть карамельних смакових відтінків, розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

До теми Не рецепт, а подарунок: торт "Рафаелло" за 15 хвилин – без випікання та нервів

Рецепт Сметанника

  • Час: 1 година 15 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 1 банка згущеного молока;
– 100 грамів вершкового масла;
– 300 грамів борошна;
– 400 грамів 20% сметани;
– 150 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 чайна ложка 9% оцту.

Приготування:

  1. Заздалегідь дістаньте масло з холодильника, щоб воно розм'якшилося природним чином. Не використовуйте плиту чи мікрохвильовку для розтоплення.

  2. Коли масло стане м'яким, викладіть його в миску, додайте яйця та перемішайте до однорідної консистенції за допомогою виделки, вінчика або міксера. Далі влийте згущене молоко і ще раз перемішайте.

  3. Загасіть соду оцтом і додайте до яєчної маси. Просійте борошно, додайте порціями, постійно перемішуючи. Розділіть тісто на 2 рівні частини.

  4. Змастіть форму для випікання маслом або застеліть пергаментом, влийте першу частину тіста і випікайте у духовці при 180 градусів протягом 30 – 40 хвилин. Коли корж охолоне, вийміть з форми і спечіть другий корж таким же чином.

  5. Розріжте кожен корж вздовж, щоб отримати чотири коржі. В окремій мисці збийте сметану з цукром до однорідної консистенції (чим довше – тим краще, оптимально збивати 10 – 15 хвилин). Поставте крем на 1 годину в холодильник.

  6. Після охолодження крему зберіть торт: викладіть перший корж, змастіть кремом, повторіть з рештою коржів.

  7. Обріжте краї торта для рівного вигляду. Подрібніть четвертий корж на крихту і обсипте торт з усіх боків. Для кращого прилипання крихти змішайте її з рештками крему. Приберіть торт у холодильник на ніч. Вранці подавайте смачний Сметанник до столу.

Смачного!

Нічого екстраординарного: улюблені страви нового канцлера Німеччини.