Секрет идеального сметанника заключается в сгущенке. Если добавить его к сметане, то лепешки не просто будут нежными, но и приобретут карамельные вкусовые оттенки, рассказывает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
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Рецепт Сметанника
- Время : 1 час 15 минут
- Порций : 8
Ингредиенты:
– 1 банка сгущенки;
– 100 граммов сливочного масла;
– 300 граммов муки;
– 400 граммов 20% сметаны;
– 150 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 чайная ложка 9% уксуса.
Приготовление:
Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно размягчилось естественным образом. Не используйте плиту или микроволновку.
Когда масло станет мягким, выложите его в миску, добавьте яйца и перемешайте до однородной консистенции с помощью вилки, венчика или миксера. Далее влейте сгущенку и еще раз перемешайте.
Потушите соду уксусом и добавьте к яичной массе. Просейте муку, добавьте порциями, постоянно перемешивая. Разделите тесто на 2 равные части.
Смажьте форму для выпекания маслом или застелите пергаментом., влейте первую часть теста и выпекайте в духовке при 180 градусов в течение 30– 40 минут. Когда корж остынет, извлеките из формы и испечь второй корж таким же образом.
Разрежьте каждый корж вдоль, чтобы получить четыре лепешки. В отдельной миске взбейте сметану с сахаром до однородной консистенции (чем длиннее– тем лучше, оптимально сбивать 10– 15 минут). Поставьте крем на 1 час в холодильник.
После охлаждения крема соберите торт: выложите первый корж., смажьте кремом, повторите с остальными лепешками.
Обрежьте края торта для ровного вида. Измельчите четвертый корж на крошку и обсыпьте торт со всех сторон. Для лучшего прилипания крошки смешайте ее с остатками крема. Удалите торт в холодильник на ночь. Утром подавайте вкусный сливочник к столу.
Приятного аппетита!
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