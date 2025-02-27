Деруны нуждаются не только в терпении, но и кулинарного мастерства. Это не то блюдо, которую готовишь каждый день, но когда дело доходит и до них– следует обращаться к рецептам профессионалов. 24 Канал предлагает попробовать тот, который предложил знаменитый Эктор в своем инстаграмме.

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Рецепт дерунов от Эктора

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 картофелин;

– 300 граммов шампиньонов;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка муки;

– 200 граммов сметаны;

– 1 лук;

– соль, перец, сухой чеснок – по вкусу.

Приготовление:

Натереть картошку, отжать лишнюю влагу. Добавить яйцо, мука, сухой чеснок, соль и перец, тщательно перемешать. Выкладывать тесто ложкой на разогретую сковороду и обжаривать до золотистой корочки. Переложить на бумажные полотенца, чтобы устранить лишний жир. Выложить деруны на противень, застеленное пергаментом, и запекать в течение 10 минут при температуре 170 градусов. Нарезать лук, обжарить до мягкости, добавить теплую сметану (не перегревать, чтобы не расслоилась). Нарезать и обжарить шампиньоны до золотистого цвета. Выложить драники на тарелку, добавить обжаренные грибы и полить сметанным соусом.

Приятного аппетита!

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