Як у дитинстві, тільки краще: перевірений рецепт легендарного десерту "Бите скло"

Улюблений з дитинства десерт "Бите скло" продовжує завойовувати смакові рецептори багатьох й сьогодні. Відомий своїми яскравими шматочками желе, що нагадують уламки кольорового скла, цей ностальгічний смаколик ідеально поєднується зі сметанною основою.

Він виходить вершковим і не надто солодким, а різноколірні шматочки желе додають свіжості й цікавого вигляду. Перевіреним рецептом "Битого скла" ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba. Читайте також Пишні як пух: як приготувати справжні оладки, що не падають Десерт "Бите скло" Час: 40 хвилин + застигання желе

40 хвилин + застигання желе Порції: 5 Інгредієнти:

– 500 грамів сметани 15%;

– 3 чайні ложки желатину;

– 100 грамів цукру;

– 3 пакети желе. Приготування: Візьміть готову суміш для приготування фруктового желе трьох різних смаків. Приготуйте за інструкцією. Розлийте желе у форми та залиште застигати в холодильнику на кілька годин.

Застигле желе дістаньте з форми та наріжте великими довільними шматками. Достатньо буде близько стаканчика желе кожного смаку. Нарізані кубики покладіть у форми для подачі готового десерту.

Желатин залийте 100 мілілітрами води та залиште на 15 хвилин, щоб набухнув.

В окремій мисці сметану та цукор добре змішайте міксером до повного розчинення цукру. Продовжуйте збивати суміш міксером та поступово додайте желатин.

Форми з кольоровим желе обережно залийте сметанною сумішшю та залиште в холодильнику на годину. Готово! Теж смакуватиме: трендовий десерт тирамісу-болс.