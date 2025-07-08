8 липня, 14:20
Як у дитинстві, тільки краще: перевірений рецепт легендарного десерту "Бите скло"
Основні тези
- "Бите скло" – надзвичайно популярний десерт, який відомий багатьом з дитинства.
- Такий смаколик стане чудовим солодким доповненням до святкового столу.
Улюблений з дитинства десерт "Бите скло" продовжує завойовувати смакові рецептори багатьох й сьогодні. Відомий своїми яскравими шматочками желе, що нагадують уламки кольорового скла, цей ностальгічний смаколик ідеально поєднується зі сметанною основою.
Він виходить вершковим і не надто солодким, а різноколірні шматочки желе додають свіжості й цікавого вигляду. Перевіреним рецептом "Битого скла" ділиться 24 Канал з посиланням на Shuba.
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Десерт "Бите скло"
- Час: 40 хвилин + застигання желе
- Порції: 5
Інгредієнти:
– 500 грамів сметани 15%;
– 3 чайні ложки желатину;
– 100 грамів цукру;
– 3 пакети желе.
Приготування:
- Візьміть готову суміш для приготування фруктового желе трьох різних смаків. Приготуйте за інструкцією. Розлийте желе у форми та залиште застигати в холодильнику на кілька годин.
- Застигле желе дістаньте з форми та наріжте великими довільними шматками. Достатньо буде близько стаканчика желе кожного смаку. Нарізані кубики покладіть у форми для подачі готового десерту.
- Желатин залийте 100 мілілітрами води та залиште на 15 хвилин, щоб набухнув.
- В окремій мисці сметану та цукор добре змішайте міксером до повного розчинення цукру. Продовжуйте збивати суміш міксером та поступово додайте желатин.
- Форми з кольоровим желе обережно залийте сметанною сумішшю та залиште в холодильнику на годину.
Готово!
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