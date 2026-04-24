Усі шаленіють від десерту "Лімончелло" за 5 хвилин: чудова ідея для незабутніх вихідних

Солоденьке – це чудова можливість відновити сили після важкого тижня. А з цим рецептом задоволення буде особливим!

Італійські десерти – це завжди про вишуканість без зайвих нервів. "Лімончелло" стане чудовою нагодою трішки знизити темп та побути у моменті, розповідає портал "Господинька".

Як швидко зробити десерт "Лімончелло"?

Час : 5 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– сік 4 лимонів;

– 100 грамів цукру;

– 150 мілілітрів води;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– цедра 1 лимона;

– 500 мілілітрів вершків;

– 150 грамів згущеного молока.

Італійські десерти – це завжди про легкість / Фото Italian Deserts

Приготування:

У сотейнику змішайте воду, лимонний сік, цукор та кукурудзяний крохмаль. Постійно помішуючи, прогрівайте суміш на невеликому вогні до загустіння, після чого зніміть з плити, додайте лимонну цедру для інтенсивного аромату та залиште масу повністю охолонути. Для кремової частини збийте холодні вершки до стійких піків, поступово вливаючи згущене молоко, щоб отримати ніжну та однорідну текстуру. Обережно поєднайте збиті вершки з охолодженою лимонною масою за допомогою лопатки, розкладіть десерт у порційні келихи та поставте в холодильник на кілька годин для стабілізації.

Як вибрати соковитий лимон?

Обирайте лимони з тонкою та гладенькою шкіркою. Плоди з горбкуватою, товстою цедрою зазвичай містять менше м’якоті та мають великий шар білого гіркого прошарку, радить Onet.

Також зважте плід на долоні. Важкий для свого розміру лимон свідчить про велику кількість вологи всередині, тоді як легкий може виявитися пересушеним. Ще зверніть увагу на пружність плода. При легкому натисканні ідеальний лимон має бути в міру м’яким і відразу повертати форму.

