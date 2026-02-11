Торт з млинців на Масницю за рецептом Глінської: ідеально для святкування, яке ви не забудете
- Масниця – це можливість насолодитися млинцями, а торт за рецептом Лізи Глінської стане чудовим доповненням до свята.
- Для приготування торта з млинців знадобляться інгредієнти для млинців, ягідна та сирна начинки.
Масниця – це чудова нагода досхочу насолодитися улюбленими млинцями. А якщо хочеться вирватися з буденності, то цей торт стане справжньою знахідкою!
Млинці можна збагатити улюбленими додатками – і це гарантовано буде іделальний результат. Але можна піти далі та приготувати торт за рецептом Лізи Глінської, від якого ваші рідні будуть в захваті.
Як приготувати торт з млинців?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
млинці:
– 6 – 8 яєць;
– 600 мілілітрів молока;
– 220 грамів борошна;
– 60 грамів цукру;
– 1/3 чайної ложки солі;
– 40 мілілітрів соняшникової олії;
ягідна начинка:
– 150 грамів полуниці;
– 100 грамів вишні;
– 100 грамів смородини;
– 50 грамів цукру;
– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 50 мілілітрів води;
сирна начинка:
– 300 грамів сметани;
– 250 грамів домашнього сиру;
– 250 мілілітрів вершків 30-33%;
– 50 грамів цукрової пудри;
Так легко та смачно / Фото з інстаграму Лізи Глінської
Приготування:
- Зʼєднайте в сотейнику полуницю, вишню та смородину, засипавши їх цукром. Окремо розведіть крохмаль у холодній воді та додайте до плодів.
- Варіть суміш на невеликому вогні, безперервно помішуючи, до моменту закипання. Проваріть масу одну хвилину, після чого накрийте плівкою в контакт і залиште до повного охолодження.
- Збийте яйця з цукром, додайте половину молока та все борошно, після чого перебийте масу блендером до ідеальної гладкості. Влийте залишок молока та олію, ще раз ретельно перемішайте.
- Обсмажте тонкі млинці з обох боків на розігрітій антипригарній пательні. Смажте на середньому вогні, щоб вони добре пропеклися, радить Fajne gotowanie.
- З’єднайте домашній сир, сметану та вершки, додавши цукрову пудру. Ретельно збийте суміш блендером, доки вона не стане повітряною, пухкою та однорідною. Для зручності перекладіть більшу частину готового крему в кондитерський мішок.
- Формуємо торт. У круглу форму викладіть вісім млинців по колу так, щоб їхні краї звисали назовні, а один млинець покладіть на дно. Змастіть основу частиною крему.
- Окремі млинці змащуйте спочатку ягідним шаром, потім сирним, згортайте їх трубочками та викладайте всередину форми.
- Шари млинцевих рулетів перемащуйте кремом, що залишився.
- Наприкінці накрийте торт вільними краями млинців, затягніть плівкою та відправте в холодильник на 4 – 5 годин для стабілізації.
- Потім посипте цукровою пудрою та прикрасьте на власний смак.
