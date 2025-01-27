УКР РУС
27 січня 2025, 10:25
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Смак, як у Ferrero Rocher: десерт-сюрприз на гречаних хлібцях

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Цей десерт вас точно дуже приємно здивує. Його смак може позмагатися з популярними цукерками з магазину!

Якщо ви полюбляєте витончені цукерки, зовсім не обов'язково йти за ними в магазин. Є рецепти, які дозволяють приготувати десерт, який має схожий смак, із неочікуваних інгредієнтів. 24 Канал пропонує скуштувати смаколик, приготований за рецептом Bene Gusto

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Рецепт десерту з гречаних хлібців 

  • Час: 30 хвилин + застигання
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 15 грамів гречаних хлібців;
– 140 грамів грецького йогурту;
– 7 грамів какао;
– 15 грамів фундука;
– 50 грамів гіркого шоколаду;
– підсолоджувач – до смаку.

Приготування

  1. Поламайте хлібці на маленькі шматочки. Розтопіть половину шоколаду і полийте ним хлібці. Додайте подрібнені горіхи та ретельно перемішайте, щоб хлібці ввібрали нові смаки.

  2. Поставте в холодильник на 15 хвилин.

  3. Змішайте грецький йогурт із підсолоджувачем. Можете збирати десерт: викладайте шари хлібців у шоколаді з горіхами разом з йогуртом.

  4. Полийте верх десерту залишками розтопленого шоколаду з горіховими крихтами. Поставте в холодильник, щоб десерт застиг.

Смачного!

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