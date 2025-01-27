Смак, як у Ferrero Rocher: десерт-сюрприз на гречаних хлібцях
Цей десерт вас точно дуже приємно здивує. Його смак може позмагатися з популярними цукерками з магазину!
Якщо ви полюбляєте витончені цукерки, зовсім не обов'язково йти за ними в магазин. Є рецепти, які дозволяють приготувати десерт, який має схожий смак, із неочікуваних інгредієнтів. 24 Канал пропонує скуштувати смаколик, приготований за рецептом Bene Gusto.
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Рецепт десерту з гречаних хлібців
- Час: 30 хвилин + застигання
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 15 грамів гречаних хлібців;
– 140 грамів грецького йогурту;
– 7 грамів какао;
– 15 грамів фундука;
– 50 грамів гіркого шоколаду;
– підсолоджувач – до смаку.
Приготування:
Поламайте хлібці на маленькі шматочки. Розтопіть половину шоколаду і полийте ним хлібці. Додайте подрібнені горіхи та ретельно перемішайте, щоб хлібці ввібрали нові смаки.
Поставте в холодильник на 15 хвилин.
Змішайте грецький йогурт із підсолоджувачем. Можете збирати десерт: викладайте шари хлібців у шоколаді з горіхами разом з йогуртом.
Полийте верх десерту залишками розтопленого шоколаду з горіховими крихтами. Поставте в холодильник, щоб десерт застиг.
Смачного!
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