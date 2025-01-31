УКР РУС
31 січня 2025, 21:51
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Подайте його раз – і всі напрошуватимуться в гості: десерт "Зебра"за лічені хвилини

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Цей десерт точно стане вам у пригоді. Він не потребує випікання чи складних маніпуляцій, але результат вийде не менш фантастичним.

Цей десерт просто тане у роті. Ніякого борошна, яєць та духовки – лише сметана і кілька допоміжних інгредієнтів подарують вам справжню магію. 24 Канал пропонує обов'язково за нагоди спробувати рецепт від порталу "Смачненьке".

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Рецепт десерту "Зебра"

  • Час: 15 хвилин + 1 година 
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 500 грамів сметани;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 10 грамів швидкорозчинного желатину;
– 70 мілілітрів води;
– столова ложка какао. 

Приготування

  1. Желатин заливаємо водою (кімнатної температури) та залишаємо, щоб набухав. 
  2. Сметану збиваємо з цукровою пудрою. 
  3. Розтоплюємо желатин в мікрохвильовці. 
  4. Сметану ділимо на дві рівні частини. 
  5. Змішуємо какао з невеликою порцією сметани.
  6. Желатин кімнатної температури додаємо в одну чашу сметани та збиваємо.
  7. До іншої теж додаємо какао і желатин та збиваємо до однорідності. 
  8. Форми по черзі заповнюємо білою та шоколадною масою.
  9. Зубочисткою або шпажкою робимо візерунки. 
  10. Накриваємо форми харчовою плівкою та ставимо у холодильник на годину.

Смачного! 

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