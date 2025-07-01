Безпрограшний варіант на сніданок: дієтичний омлет, який готується вмить

Омлет став одним з найпопулярніших варіантів сніданку, який славиться своєю високою, пишною текстурою та ідеально підрум'яненою скоринкою. Ключ до створення цієї улюбленої страви лежить у точному співвідношенні інгредієнтів.

Існує безліч варіантів приготування омлету. 24 Канал з посиланням на Lady пропонує некласичний рецепт омлету, а дієтичний. Читайте також Неймовірна смакота: готуємо на сніданок багаторівневий гарячий сендвіч Дієтичний омлет на сніданок Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 3 столові ложки кисломолочного сиру;

– зелень;

– помідори;

– сіль, перець – на смак. Приготування: Розігрійте сковороду. Додайте невелику кількість масла – так вийде смачніше.

Яйця збийте у мисці, додайте до них сир та перемішайте. Має вийти однорідна маса. Посоліть, поперчіть та відправляйте масу на сковороду.

Перемішуйте постійно до моменту згортання яєць. Виходить щось схоже на скрамбл.

Викладіть омлет на тарілку, поряд салат зі свіжих помідорів та зелені. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і ці солоні панкейки з шинкою, сиром під бешамелем.