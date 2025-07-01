Існує безліч варіантів приготування омлету. 24 Канал з посиланням на Lady пропонує некласичний рецепт омлету, а дієтичний.
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Дієтичний омлет на сніданок
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 3 столові ложки кисломолочного сиру;
– зелень;
– помідори;
– сіль, перець – на смак.
Приготування:
- Розігрійте сковороду. Додайте невелику кількість масла – так вийде смачніше.
- Яйця збийте у мисці, додайте до них сир та перемішайте. Має вийти однорідна маса. Посоліть, поперчіть та відправляйте масу на сковороду.
- Перемішуйте постійно до моменту згортання яєць. Виходить щось схоже на скрамбл.
- Викладіть омлет на тарілку, поряд салат зі свіжих помідорів та зелені.
Смачного!
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