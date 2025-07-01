Существует множество вариантов приготовления омлета. 24 Канал со ссылкой на Lady предлагает неклассический рецепт омлета, а диетический.
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Диетический омлет на завтрак
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 3 столовые ложки творога;
– зелень;
– помидоры;
– соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду. Добавьте небольшое количество масла – так получится вкуснее.
- Яйца взбейте в миске, добавьте к ним сыр и перемешайте. Должна получиться однородная масса. Посолите, поперчите и отправляйте массу на сковороду.
- Перемешивайте постоянно до момента сворачивания яиц. Получается что-то похожее на скрамбл.
- Выложите омлет на тарелку, рядом салат из свежих помидоров и зелени.
Приятного аппетита!
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