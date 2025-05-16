Для чого купувати в магазині, якщо можна зробити вдома: глазуровані сирки в шоколаді

Сирки в шоколаді, попри свій мініатюрний розмір, привертають увагу своїм чудовим смаком. Ці унікальні солодощі можна легко приготувати в домашніх умовах

Це десерт, який завжди до смаку. Рецептом домашніх глазурованих сирків ділиться 24 Канал з посиланням на DailyNews. Читайте також Французький десерт, який завжди смакує по-особливому: ягідний тарт з заварним кремом Домашні глазуровані сирки Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 180 грамів шоколаду;

– 50 грамів вершкового масла;

– 125 грамів згущеного молока;

– 400 грамів кисломолочного сиру 5%. Приготування: Шоколад розтопіть на паровій бані. На дошку покладіть відріз харчової плівки. Рівним шаром нанесіть на неї шоколад. Поставте в холодильник на 10 хвилин. Шоколад має трохи схопитись, але не замерзнути.

М'яке вершкове масло, згущене молоко та кисломолочний сир змішайте в однорідну масу. Добре збийте блендером або міксером. За бажанням можете додати якийсь смак, наприклад, ванільний, або кокосову стружку.

Викладіть начинку на шоколад та сформуйте ковбаску. Загорніть в плівку та покладіть в морозилку на 30 хвилин. Потім наріжте порційними шматочками. Смачного! Теж смачно: ніжні цукерки-суфле.