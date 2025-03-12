Укр Рус
Новини Смачно Випічка і десерти Домашні круасани, ніби з Парижа: готуємо випічку рівня "кондитерської"
12 березня, 15:51
3

Домашні круасани, ніби з Парижа: готуємо випічку рівня "кондитерської"

Марта Касіянчук

Мистецтво виготовлення круасанів – це кропіткий процес, який вимагає значних зусиль, що виводить цю випічку за рамки простих рецептів. Проте, результат вартий того. Аромат і золотисто-коричнева скоринка домашніх круасанів створюють кулінарну насолоду, яка часто змушує споживачів вже ніколи не купувати подібну випічку в магазинах.

Відомий в Україні суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився рецептом приготування хрумких рожевих круасанів, передає 24 Канал. Такі круасани справжнє задоволення як для очей, так і для смаку!

Читайте також Все простіше, ніж здається: легкий рецепт знаменитого печива "Oreo"

Домашні круасани від Ярославського

  • Час: 4 години
  • Порції: 6

Інгредієнти для тіста:
– 360 грамів молока;
– 560 грамів сильного борошна + 40 грамів;
– 60 грамів цукру;
– 24 грами дріжджів; 
– 30 грамів масла 82,5%;
– дрібка солі;
– барвник за бажанням.

Додатково:
– 260 грамів масла 82,5%;
– 1 яйце.

Як спекти такі круасани: дивіться відео

Приготування:

  1. Для приготування тіста змішайте холодне молоко з цукром та живими дріжджами. Добре перемішайте вінчиком й залиште на кілька хвилин, щоб дріжджі активувалися.
     
  2. Далі додайте барвник для отримання рожевого кольору та поступово всипайте борошно, швидко замішуючи тісто.
     
  3. Наприкінці введіть шматочок масла кімнатної температури й добре його розмішайте. Отримане тісто поставте в холодильник на 2 години.
     
  4. Для масляного шару використовуйте холодне масло, розділене на дві частини. Змішайте його з борошном.
     
  5. Сформуйте два прямокутники товщиною в кілька міліметрів (це можна зробити за допомогою качалки). Після відправте їх в холодильник на 30 хвилин.
     
  6. Дістаньте тісто з холодильника й розкачайте з нього прямокутник. В нього розмістіть охолоджене масло, а потім – обережно загорніть його й ретельно защепіть краї.
     
  7. Розкачайте й складіть в 3 рази, далі знову розкачайте й вже потім складіть. Такий процес дозволить отримати кілька шарів тіста. Це, своєю чергою, забезпечить пухку текстуру круасанів.
     
  8. Кожного разу, коли тісто буде розкачано, відправляйте його на 30 хвилин у холодильник, щоб зберегти його охолодженим. Після кількох таких етапів отримаєте близько 54 шарів тіста.
     
  9. Потім знову розкачайте 2 шматки тіста разом і виріжте довгі трикутники. Носики трохи розтягніть, зробіть невеликий надріз біля основи й швидко скручуйте в круасани, натягуючи тісто.
     
  10. Викладіть готові круасани на пергаментне деко швом донизу та дайте їм піднятися. Випікайте при температурі 185 градусів приблизно 20 хвилини до золотистого кольору.

Смачного!

Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і "Медовик" на пательні.