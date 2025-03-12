Домашні круасани, ніби з Парижа: готуємо випічку рівня "кондитерської"

Мистецтво виготовлення круасанів – це кропіткий процес, який вимагає значних зусиль, що виводить цю випічку за рамки простих рецептів. Проте, результат вартий того. Аромат і золотисто-коричнева скоринка домашніх круасанів створюють кулінарну насолоду, яка часто змушує споживачів вже ніколи не купувати подібну випічку в магазинах.

Відомий в Україні суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Володимир Ярославський поділився рецептом приготування хрумких рожевих круасанів, передає 24 Канал. Такі круасани справжнє задоволення як для очей, так і для смаку! Читайте також Все простіше, ніж здається: легкий рецепт знаменитого печива "Oreo" Домашні круасани від Ярославського Час: 4 години

4 години Порції: 6 Інгредієнти для тіста:

– 360 грамів молока;

– 560 грамів сильного борошна + 40 грамів;

– 60 грамів цукру;

– 24 грами дріжджів;

– 30 грамів масла 82,5%;

– дрібка солі;

– барвник за бажанням.



Додатково:

– 260 грамів масла 82,5%;

– 1 яйце. Як спекти такі круасани: дивіться відео Приготування: Для приготування тіста змішайте холодне молоко з цукром та живими дріжджами. Добре перемішайте вінчиком й залиште на кілька хвилин, щоб дріжджі активувалися.

Далі додайте барвник для отримання рожевого кольору та поступово всипайте борошно, швидко замішуючи тісто.

Наприкінці введіть шматочок масла кімнатної температури й добре його розмішайте. Отримане тісто поставте в холодильник на 2 години.

Для масляного шару використовуйте холодне масло, розділене на дві частини. Змішайте його з борошном.

Сформуйте два прямокутники товщиною в кілька міліметрів (це можна зробити за допомогою качалки). Після відправте їх в холодильник на 30 хвилин.

Дістаньте тісто з холодильника й розкачайте з нього прямокутник. В нього розмістіть охолоджене масло, а потім – обережно загорніть його й ретельно защепіть краї.

Розкачайте й складіть в 3 рази, далі знову розкачайте й вже потім складіть. Такий процес дозволить отримати кілька шарів тіста. Це, своєю чергою, забезпечить пухку текстуру круасанів.

Кожного разу, коли тісто буде розкачано, відправляйте його на 30 хвилин у холодильник, щоб зберегти його охолодженим. Після кількох таких етапів отримаєте близько 54 шарів тіста.

Потім знову розкачайте 2 шматки тіста разом і виріжте довгі трикутники. Носики трохи розтягніть, зробіть невеликий надріз біля основи й швидко скручуйте в круасани, натягуючи тісто.

Викладіть готові круасани на пергаментне деко швом донизу та дайте їм піднятися. Випікайте при температурі 185 градусів приблизно 20 хвилини до золотистого кольору. Смачного! Сподобався рецепт? Тоді приготуйте і "Медовик" на пательні.