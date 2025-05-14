14 травня, 14:09
Можна їсти хоч щодня: готуємо ніжні цукерки-суфле в шоколаді, що тануть в роті
Якщо ви любите ніжні десерти, які буквально тануть у роті, спробуйте приготувати домашні цукерки "Пташине молоко". Ці ласощі відомі своєю повітряною текстурою, тонким ароматом і гармонійним смаком.
Процес приготування вимагає не більше 10 хвилин активного часу, а результат – перевершить всі очікування. Рецептом ніжних цукерок-суфле ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.
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Ніжні цукерки-суфле
- Час: 10 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 230 грамів кокосового молока;
– 10 грамів какао;
– 20 грамів горіхової пасти;
– підсолоджувач;
– 1 чайна ложка агар-агар.
Приготування:
- Молоко, какао, горіхову пасту та підсолоджувач треба змішати разом в блендері або міксером. В останню чергу додайте агар-агар.
- Поставте на вогонь, щоб довести до кипіння, та потримайте ще декілька хвилин.
- Тепер масу розлийте по формочках та поставте в холодильник для застигання та стабілізації.
- Якщо любите шоколад, то можете полити ним готові суфле та посипати горішками.
Смачного!
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