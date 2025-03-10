Ви забудете про масло і сир: рецепт легендарного домашнього хумусу з маринованим огірком
Ця намазка ідеально доповнить будь-які бутерброди. З нею ви точно перестанете використовувати звичні варіанти.
Ця намазка точно має всі шанси на те, щоб увійти у ваше повсякдення. Східні нотки, підсилені маринованим огірочком – це поєднання, яке розбурхує кулінарну фантазію, розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.
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Рецепт хумусу з огірком
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 банка нуту;
– 2 столові ложки пасти тахіні;
– 2 – 3 столові ложки лимонного соку;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 3 – 4 маринованих огірки;
– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
– маленька червона цибуля;
– дрібка кмину;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Спершу злийте нут і перекладіть його в блендер. За потреби додайте трохи води для досягнення консистенції, схожої на шоколадний мус.
- Потім додайте тахіні, лимонний сік, оливкову олію та очищені зубчики часнику. Збивайте суміш до однорідності; якщо вона здається занадто густа, поступово вливайте додаткову оливкову олію.
- Дрібно наріжте огірки та цибулю.
- Перекладіть готовий хумус у миску, додайте до нього подрібнені овочі і ретельно перемішайте.
- Приправте суміш сіллю, перцем і дрібкою кмину до смаку.
Смачного!
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