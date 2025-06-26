І на тости, і просто ложкою: готуємо ароматний і ніжний курячий паштет

Ніжний та ароматний паштет з курячого філе – універсальний варіант для будь-якого прийому їжі протягом дня. Така намазка буде гарною закускою як у щоденному раціоні, так і на святковому столі.

Закуска не тільки смачна, а ще й швидка та легка у приготуванні. Рецептом паштету з курки ділиться 24 Канал з посиланням на Smachnenke. Читайте також Ідеальний початок трапези: брускета з оригінальною начинкою – італійський рецепт Паштет з курки Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 1 Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 2 яйця;

– 50 грамів вершкового масла;

– 3 – 4 столових ложок вершків;

– сіль, чорний перець – на смак. Приготування: Наріжте запечене або відварене куряче філе на шматочки для зручності. Покладіть у чашу блендера.

Додайте варені яйця, вершкове масло кімнатної температури, влийте вершки, посоліть й поперчіть. Збийте всі інгредієнти занурювальним блендером або в кухонному комбайні до однорідної пишної консистенції.

Готовий паштет перекладіть в посудину та за бажанням охолодіть у холодильнику. Подавайте намазкою на хліб, тости або крекери. Смачного! Теж приготуйте: оригінальна намазка з сардинами.