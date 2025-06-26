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26 червня, 12:29
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І на тости, і просто ложкою: готуємо ароматний і ніжний курячий паштет

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Домашній паштет з курячого філе виходить смачним, ніжним, вершковим та повітряним. Готувати його легко і просто, а виходить краще за магазинний.
  • Таку намазку можна подавати не тільки зі свіжим хлібом, але і грінками, млинцями чи просто їсти ложкою.

Ніжний та ароматний паштет з курячого філе – універсальний варіант для будь-якого прийому їжі протягом дня. Така намазка буде гарною закускою як у щоденному раціоні, так і на святковому столі.

Закуска не тільки смачна, а ще й швидка та легка у приготуванні. Рецептом паштету з курки ділиться 24 Канал з посиланням на Smachnenke.

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Паштет з курки

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 2 яйця;
– 50 грамів вершкового масла;
– 3 – 4 столових ложок вершків;
– сіль, чорний перець – на смак.

Приготування:

  1. Наріжте запечене або відварене куряче філе на шматочки для зручності. Покладіть у чашу блендера.
     
  2. Додайте варені яйця, вершкове масло кімнатної температури, влийте вершки, посоліть й поперчіть. Збийте всі інгредієнти занурювальним блендером або в кухонному комбайні до однорідної пишної консистенції.
     
  3. Готовий паштет перекладіть в посудину та за бажанням охолодіть у холодильнику. Подавайте намазкою на хліб, тости або крекери.

Смачного!

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