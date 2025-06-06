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6 червня, 15:49
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В таку спеку – те, що треба: рецепт охолоджувального домашнього лимонаду

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Лимонад вдома приготувати дуже просто – смак можна обрати будь-який. 
  • Такий домашній напій не лише втамовує спрагу, а й насичує організм вітамінами. До того ж консервантів і барвників у ньому не буде.

З підвищенням температури лимонад стає популярним напоєм для втамування спраги. Найкраще приготувати домашній та уникнути консервантів, добавок та надлишку цукру, які зустрічаються в магазинних варіантах.

Готувати їх можна з різних фруктів і навіть ягід, та огірків. 24 Канал з посиланням на FoodOboz ділиться рецептом охолоджувального лимонаду з 3 інгредієнтів. Насолоджуйтесь напоєм, який допоможе охолодитися.

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Найсмачніший домашній лимонад

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4

Інгредієнти: 
– лимон;
– 50 грамів м'яти;
– 1 літр спрайта;
– лід.

Приготування:

  1. Збийте в блендері лимон і м'яту. Процідіть через марлю.
     
  2. Додайте спрайт та багато льоду.
     
  3. Подавайте у графині або розлийте порційно та прикрасьте шматочками лимона та листям м'яти.

Готово!

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