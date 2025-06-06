6 червня, 15:49
В таку спеку – те, що треба: рецепт охолоджувального домашнього лимонаду
Основні тези
- Лимонад вдома приготувати дуже просто – смак можна обрати будь-який.
- Такий домашній напій не лише втамовує спрагу, а й насичує організм вітамінами. До того ж консервантів і барвників у ньому не буде.
З підвищенням температури лимонад стає популярним напоєм для втамування спраги. Найкраще приготувати домашній та уникнути консервантів, добавок та надлишку цукру, які зустрічаються в магазинних варіантах.
Готувати їх можна з різних фруктів і навіть ягід, та огірків. 24 Канал з посиланням на FoodOboz ділиться рецептом охолоджувального лимонаду з 3 інгредієнтів. Насолоджуйтесь напоєм, який допоможе охолодитися.
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Найсмачніший домашній лимонад
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– лимон;
– 50 грамів м'яти;
– 1 літр спрайта;
– лід.
Приготування:
- Збийте в блендері лимон і м'яту. Процідіть через марлю.
- Додайте спрайт та багато льоду.
- Подавайте у графині або розлийте порційно та прикрасьте шматочками лимона та листям м'яти.
Готово!
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