30 січня, 18:05
2

Домашній майонез за хвилину від блогерки: ви більше його не купуватимете

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Домашній майонез можна приготувати за 5 хвилин, використовуючи яйце, сіль, цукор, лимонний сік, гірчицю, часник і олію.
  • Додавання соєвого соусу у майонез надає стравам ефект "умамі".

Майонез – один з найпопулярніших соусів, які ми зазвичай купуємо в магазині. Але своє – завжди смачніше та корисніше.

Домашній майонез – це не лише про кращий смак та користь. З ним ваші страви стануть по-справжньому довершеними, адже він зробить їх смак більш глибоким, розповідає Інстаграм alionakarpiuk.

Як приготувати домашній майонез? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 зубчик часнику;
– 250 мілілітрів олії.

Готуємо домашній майонез: відео 

Приготування

  1. У високу банку покладіть яйце, додайте сіль, цукор, оцет або лимонний сік, гірчицю та подрібнений часник.
  2. Опустіть блендер на дно й почніть збивати.
  3. Не зупиняючись, повільно вливайте олію тонкою цівкою. Майонез швидко загусне і готовий до використання. 

Що додати до домашнього майонезу? 

У процесі приготування можна додати трішки соєвого соусу. Він надасть ефекту "умамі" – це часто використовують у ресторанах, розповідає Beszamel

Також можна додати копчену паприку – цікавий та оригінальний акцент. Подрібнена свіжа зелень також буде не зайвою та додасть відчуття свіжості. 

