Домашній майонез за хвилину від блогерки: ви більше його не купуватимете
- Домашній майонез можна приготувати за 5 хвилин, використовуючи яйце, сіль, цукор, лимонний сік, гірчицю, часник і олію.
- Додавання соєвого соусу у майонез надає стравам ефект "умамі".
Майонез – один з найпопулярніших соусів, які ми зазвичай купуємо в магазині. Але своє – завжди смачніше та корисніше.
Домашній майонез – це не лише про кращий смак та користь. З ним ваші страви стануть по-справжньому довершеними, адже він зробить їх смак більш глибоким, розповідає Інстаграм alionakarpiuk.
Як приготувати домашній майонез?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 1 зубчик часнику;
– 250 мілілітрів олії.
Готуємо домашній майонез: відео
Приготування:
- У високу банку покладіть яйце, додайте сіль, цукор, оцет або лимонний сік, гірчицю та подрібнений часник.
- Опустіть блендер на дно й почніть збивати.
- Не зупиняючись, повільно вливайте олію тонкою цівкою. Майонез швидко загусне і готовий до використання.
Що додати до домашнього майонезу?
У процесі приготування можна додати трішки соєвого соусу. Він надасть ефекту "умамі" – це часто використовують у ресторанах, розповідає Beszamel.
Також можна додати копчену паприку – цікавий та оригінальний акцент. Подрібнена свіжа зелень також буде не зайвою та додасть відчуття свіжості.
