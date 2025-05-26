26 травня, 15:50
Краще за той, що в супермаркеті: готуємо домашній плавлений сир
Основні тези
- Рецепт домашнього плавленого сиру потребує 15 хвилин.
- Він може бути використаний в бутербродах, супах і тарталетках.
Домашній плавлений сир – смачна альтернатива магазинним сортам. Цей сир можна використовувати в різних стравах, включаючи бутерброди, супи і тарталетки.
Цей рецепт ви точно захочете зберегти, адже він – простий і швидкий. Як приготувати домашній плавлений сир розповідає 24 Канал з посиланням на Lady.
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Домашній плавлений сир
- Час: 15 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 яйце;
– 1 чайна ложка солі;
– 0,5 чайної ложки соди харчової;
– 1 чайна ложка кропу сушеного.
Приготування:
- Вершкове масло розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці. Коли воно трохи охолоне, додайте яйце і добре перемішайте.
- Додайте м'який сир і добре перемішайте. Для того, щоб зробити сирну масу більш однорідною, можна збити все блендером.
- У великій каструлі закип'ятіть воду, зверху поставте каструлю з сирною масою і, безперервно помішуючи, плавте сир, поки він не стане однорідним і злегка тягучим.
- Тепер зніміть каструлю з сиром із водяної бані та додайте сіль, соду та сушений кріп. Перемішайте і ваш плавлений сир готовий.
Смачного!
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