УКР РУС
18 січня 2025, 12:51
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В 1000 разів смачніше за магазинне: готуємо домашнє морозиво з трьох інгредієнтів

Марта Касіянчук

Морозиво стало одним з найулюбленіших десертів у всьому світі. Ці ласощі можна без особливих зусиль приготувати вдома, використовуючи лише кілька інгредієнтів і витративши на приготування лише кілька хвилин.

У цьому рецепті всього 3 інгредієнти. 24 Канал з посиланням на ua.новини розповідає, як приготувати смачне домашнє морозиво.

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Домашнє морозиво з трьох інгредієнтів

  • Час: 20 хвилин (4 години на застигання) 
  • Порції: 8 – 10

Інгредієнти:
– 200 грамів згущеного молока;
– 600 мілілітрів вершків 33%;
– 1 чайна ложка екстракту ванілі.

Приготування:

  1. З'єднайте всі компоненти у глибокій місткості. Збийте за допомогою міксера, доки суміш не загусне.
     
  2. Наповніть масою формочки для морозива – якщо таких немає, замініть їх звичайними картонними стаканчиками.
     
  3. Залишилося дочекатися, поки десерт замерзне у морозильній камері. Зазвичай на це йде від 3 до 5 годин.

Просте, смачне та швидке частування готове!

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