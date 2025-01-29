Змішали 3 інгредієнти – і в духовку: ароматне домашнє печиво на всі випадки життя

Навіть найпростіше домашнє печиво має особливий шарм. А ще це можливість наповнити дім неймовірним затишком.

Якщо ви полюбляєте чаювання або насолоджуватися улюбленою кавою, то цей рецепт стане для вас знахідкою. З ним ви забудете про смаколики з магазину! 24 Канал пропонує приготувати домашнє печиво за рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт домашнього печива

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів згущеного молока;

– 100 грамів вершкового масла;

– 300 грамів крохмалю (картопляного або кукурудзяного).

Приготування:

Дістаньте вершкове масло з холодильника заздалегідь, щоб воно досягло кімнатної температури. Змішайте м'яке масло зі згущеним молоком, потім додайте крохмаль і замісіть тісто. Відривайте від тіста невеликі шматочки розміром з волоський горіх, формуйте кульки та викладайте їх на деко, застелене пергаментом. Випікайте при 180 градусах у розігрітій духовці протягом 15 – 20 хвилин. Дайте печиву охолонути і насолоджуйтесь ніжною випічкою разом із чаєм.

Смачного!

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