Він кращий за "той самий" шоколад: як легко приготувати дубайський торт

Дубайський шоколад наробив чимало галасу у соцмережах. Але існує ще краще рішення – дубайський торт!

Дубайський торт – це той десерт, який зробить з вас визнаного майстра кулінарного мистецтва. 24 Канал пропонує приготувати цю вишукану насолоду за простим рецептом порталу Beszamel.

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Рецепт дубайського торта

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 12

Інгредієнти:

Низ:

– 50 грамів дрібно нарізаних фісташок;

– щіпка солі;

– 150 грамів чорного шоколаду;

– 80 грамів вершкового масла.

Для начинки:

– 50 грамів вершкового масла;

– 400 грамів тіста катаїфі;

– 100 грамів цукрової пудри;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 200 грамів фісташкової пасти;

– 100 грамів розтопленого вершкового масла.

Для глазурі:

– 150 грамів чорного шоколаду;

– 100 мілілітрів вершків 30%;

– жменя подрібнених фісташок для прикраси.

Приготування:

Змішайте подрібнені фісташки з розтопленим шоколадом та маслом. Викладіть суміш у форму для випікання, застелену пергаментним папером, та поставте в холодильник. Наріжте тісто катаїфі на невеликі шматочки. Обсмажте їх на вершковому маслі з цукровою пудрою та ванільним цукром до золотистого кольору. Охолодіть та змішайте з фісташковою пастою. Викладіть начинку на охолоджену основу та рівномірно розподіліть. Розтопіть шоколад у гарячих вершках, перемішайте до однорідності. Залийте торт глазур'ю. Посипте торт подрібненими фісташками та поставте в холодильник на кілька годин, а краще – на ніч.

Смачного!

Омлет залишиться пишним навіть на тарілці: що в нього треба додати.