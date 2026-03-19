Фарширована картопля, в яку ви закохаєтесь: готуємо трапезу за грецьким рецептом

Фарширована картопля – це ситно, смачно та дуже колоритно. Буквально кілька акцентів – і ви відчуєте особливий настрій сонця та моря.

Ця фарширована картопля є певним обігруванням спанакопіти – пирога зі шпинатом та фетою. Цей рецепт куди простіший, але точно дарує не менше задоволення, розповідає портал Shuba.

Як приготувати фаршировану картоплю по-грецьки?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 картоплини;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 цибулина;

– 450 грамів шпинату;

– 3 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка сушеного орегано;

– 80 грамів вершкового сиру;

– 150 грамів фети;

– сіль та перець до смаку.

Так просто і смачно / Фото "Прості рецепти"

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Ретельно вимийте великі бульби картоплі та зробіть кілька глибоких проколів виделкою. Покладіть їх безпосередньо на решітку й запікайте протягом 50 – 60 хвилин до повної м'якості, після чого дайте овочам трохи охолонути. Тим часом очистьте цибулю та наріжте її дрібними кубиками, а зубчики часнику подрібніть за допомогою ножа. На пательні розігрійте оливкову олію та пасеруйте цибулю 2 – 4 хвилини до прозорості. Додайте свіжий шпинат, подрібнений часник та орегано, після чого тушкуйте суміш ще близько 4 хвилин, поки зелень не зменшиться в об’ємі. Зменште температуру в духовці до 190 градусів. Розріжте кожну картоплину навпіл і обережно, за допомогою ложки, вийміть частину м’якоті в окрему миску, залишаючи цілими "стінки" зі шкіркою. Порожні половинки викладіть на деко. Розімніть картопляний м’якуш разом із вершковим сиром, посоліть та поперчіть. Введіть у масу шпинатну засмажку та половину подрібненої фети, ретельно все перемішайте. Щільно наповніть картопляні човники отриманою сумішшю, присипте залишками сиру та запікайте 25 – 35 хвилин, доки на поверхні не з’явиться апетитна золотава скоринка.

Яка картопля найкраща для запікання?

Для ідеального запікання найкраще підходять сорти картоплі з високим вмістом крохмалю та низьким вмістом вологи. Такі бульби мають шорстку, сітчасту шкірку та сухувату м’якоть, яка під впливом високої температури стає розсипчастою та "пухнастою" всередині, розповідає портал Przepisy.

Якщо ви хочете отримати класичну печену картоплю з хрусткою скоринкою та ніжним центром, обирайте сорти типу Руссет або аналоги з рожевою шкіркою та білою м’якоттю, як-от Беллароза чи Слов'янка.

Для рецептів, де картопля запікається часточками зі шкіркою, чудово підійдуть універсальні сорти з жовтою м’якоттю, наприклад, Адретта. Вона зберігає маслянисту текстуру та має легкий горіховий присмак.

