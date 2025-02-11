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11 лютого, 08:26
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Без зайвих клопотів: гарячі бутерброди з грибами – сніданок на всю сім'ю

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли часу обмаль, то тут не до кулінарних витівок. Потрібно скористатися рецептом, який подарує найкращий результат за мінімум зусиль.

Гарячі бутерброди – чудова опція, коли потрібно швидко подати сніданок для всієї сім'ї. Окрім того, вони потішать не тільки смаком, а й економією. 24 Канал радить обов'язково зберегти цей рецепт з TikTok zhuravlina_cooking, адже точно настане ситуація, коли він стане у пригоді. 

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Рецепт гарячих бутербродів з грибами 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Інгредієнти
– 12 скибочок тостового хліба;
– 500 грамів печериць;
– 2 цибулини;
– 200 грамів сиру моцарела;
– 150 грамів вершкового сиру;
– сіль, перець та зелень до смаку. 

Приготування

  1. Почистіть гриби та наріжте їх дрібними шматочками.
  2. Подрібніть цибулю.
  3. Натріть моцарелу та порубайте зелень.
  4. Обсмажте гриби з цибулею на олії до готовності, додавши сіль і перець до смаку.
  5. Змішайте моцарелу, гриби з цибулею, зелень і вершковий сир в мисці.
  6. Перемішайте до однорідності та додайте сіль і перець до смаку.
  7. Розігрійте духовку до 200 градусів. 
  8. Вистеліть деко пергаментним папером.
  9. Викладіть скибки хліба на підготовлене деко і розподіліть грибну суміш зверху.
  10. Запікайте гарячі бутерброди протягом 10 – 15 хвилин.

Смачного!

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